Kazakistanlı ressamların kişisel resim sergileri Hasan Taçoy tarafından açıldı

Kazakistanlı sanatçılar Bakytkali Urazov, Askar Akhamanov ve Rashida Mugaveyeva’nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları 50 eserden oluşan üç ayrı kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alan üç ayrı serginin açılışına; Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy başta olmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Dr.Ahmet Savaşan, rektör yardımları, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Bilimsel Veriler Toplum Yararına Kullanılıyor…

Serginin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesi kapsamında son 9 ayda kampüste 60’dan fazla sergi gerçekleştirildiğini ve 15 Kasım 2020’de açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesiyle birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Müzeler Bölgesinde 7 müzenin sanatseverlerle buluşacağını söyledi.

Kültürün üç alanı olan felsefe, bilim ve sanatın insanın kendini aradığı ve büyük insanlık için gelişim olanakları yarattığını ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bilim doğru’yla, felsefe hem doğru’yla hem iyi’yle ilgilenirken, sanat doğru’yu ve iyi’yi dışlamayacak biçimde güzel’e yönelir. Her üç alan da yaşamımızı hem aydınlatır hem de dönüştürürler” dedi.

Bilgiyi üreten, yayan ve topluma sunulmasını sağlayan üniversitelerin idealizmin felsefi esasları üzerine temellenmiş bilim ve eğitim gibi farklı unsurları bünyesinde bütünleştiren kurumlar olduğundan söz eden Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’nin benimsemiş olduğu 4’üncü Nesil Üniversite Modeli ile akademik çalışmaları, araştırmaları ve Ar-Ge faaliyetlerinin tüm bilimsel verilerini toplum faydasına dönüştürmeyi esas aldığını dile getirdi.

Patent ve Ürün Ticarileştirme Çalışmaları Sürdürülüyor…

Kampüsün, bilim üreten kampüs olma belgisiyle bünyesinde farklı araştırma merkezleri ile laboratuvarları barındırdığını anlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Kıbrıs’taki ilk ve tek Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi, son 3 yıl içerisinde 300 bilimsel araştırma projesi üretti. 7/24 hizmet veren, kitap sayısı 2.5 milyonu aşmış, 500 milyon elektronik kaynağa erişimin sağlandığı Büyük Kütüphane ve saniyede 1.5 trilyon veri işleme kapasitesi olan, dünyada kapasite açısından 13.sırada yer alan, CERN ve WHO projelerine destek vermiş Süper Bilgisayar yanında Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarını ürüne dönüştürme kapsamında Yakın Doğu Üniversite’si Teknoparkı NERITA’yı hayata geçirdik. Araştırmacılarımız tarafından geliştirilen Umblikal Göbek Klempi projesi bu erken örneklerden bir tanesidir. Ürünlerine Türk Patent Kurumundan Tasarım Tescili onayını alan araştırmacılarımız üniversitemiz adına bir fikri hakkı ortaya çıkarmışlar ayrıca tasarımlarının teknolojisini de patent ile korumaya almak için başvurularını tamamlamışlardır” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesinin eğitim, bilim, sağlık, inovasyon ve sanat alanında sahip olduğu eğitim ve araştırma birikimiyle enerjisini, yerel ve küresel ölçekte, toplumların ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için kullandığından söz eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, ürünün ticarileştirme çalışmaları yürüteceklerini belirterek sözlerini noktaladı.

Bakan Taçoy: “Eşi Olmayan Büyük Bir Hazine Yaratılıyor…”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da konuşmasında, Yakın Doğu Üniversitesi sergi açılışlarına heyecanla geldiğini belirterek her seferinde farklı ve değişik düşüncelerin özünü çok daha farklı noktalara gittiği bir dünyanın içerisine girdiğini söyledi.

Sanatın zenginliğinin her anlamda yaşandığını dile getiren Bakan Taçoy, 15 Kasım 2020 yılında açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile çok büyük bir hazine, değeri biçilmeyecek ve herhangi bir şekilde bir daha yaratılmayacak bir olgunun bir araya getirilmesinin heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Bakan Taçoy, “Sadece insanın kendi sosyal yaşantısından, kendi felsefesinden, kendi mantığından ve duygularından yola çıkarak gözler önüne serilen, bir kağıt veya bez parçası üzerine düşü yapılan güzelliklerin ve renklerin coşkusunu izlemek gerçekten büyük bir zenginlik ve büyük bir hazinenin parçasıdır” sözlerini kullandı.

Sanatın bir hazine olduğu ve aynısının bir daha bir yerde bulunamayacağından söz eden Bakan Taçoy, doğanın içinden gelen tüm canlıların görüntülenmesi, onların tarihsel süreci, kültürle birleşmesi, kültür içerisinde insanoğlunun ihtiyacı olan öğelerin nasıl geldiğini, el emeği ile işlerin nasıl yapılabildiğini, av hayvanları ile uğraşıldığını, hayvan ve bitki özlerinden ihtiyaçların giderilmesinin evrimlerinin sergilenmesini gözlemenin hayat ufkumuzu etkilediğinden söz etti.

İnsanoğlunun evrimleşmesi sayesinde 4. Nesil çağa ulaşıldığını belirten Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, geçmişten günümüze gelinen dönemleri sanat yoluyla bizlere hatırlatan sanatçıları kutlayarak konuşmasını sonlandırdı.

Gümüş Anahtar Onur Ödülü Verildi…

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kazakistanlı Sanatçılar Bakytkali Urazov, Askar Akhamanov ve Rashida Mugaveyeva’ya Gümüş anahtar Onur Ödülü takdim edildi.

Dr. Suat Günsel Kadar Halkını, toprağını ve Sanatı Önemseyen Biri İle Karşılaşmadık…

Ödül takdiminin ardından konuşan Rashida Mugaveyeva, bugüne kadar toprağını, halkını ve sanatı bu kadar düşünen bir insan ile karsılaşmadığını dile getirerek, yarattığı atmosferden dolayı Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e teşekkürlerini sundu.

Kıbrıs tarihine, adanın mimari ve kültürel mirasına dokunma ve farklı ülkelerden gelen eski ve yeni arkadaşları ile buluşma fırsatı bulduklarını ifade eden Mugaveyeva, “Tüm bu izlenimler bizi yeni eserler yaratmaya motive etmiş oldu. Umarım ki eserlerimiz her bir ziyaretçinin canında ve ruhunda iz bırakacaktır. Eserlerimizin Kıbrıs Modern Sanat Müzesinde yer alacaklarından gurur ve mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Dünyaya Yeni İsimler ve Keşifler Sunacak…

Bakytkali Urazov da, sanatçının yaratıcılığına nasıl en üst düzeyde değer verildiğine, medeni, kültürel ve manevi açıdan zengin bir toplumun sanata ne kadar saygı duyabileceğine şahit olduklarını belirtti. Urazov, “Kıbrıs'ı tanımak, güzelliğine hayran kalmak, tarihini öğrenmek, birçok arkadaşı bulmak için harika bir fırsatımız oldu. Bize çalışmalarımız hakkında bilgi edinme, fikirlerimizi paylaşma, meslektaşlarımızla bugünkü sanatında var olan her şeyi paylaşma fırsatını sunduğunuz için en içten şükranlarımı sunarım. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesinin, dünyaya yeni isimler, yeni çalışmalar, yeni keşifler göstermesi gereken en heyecan verici, ilginç ve gerekli girişimlerden biri olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Mutluluğunu İfade Etti…

Askar Akhamanov da, “İlk önce konuksever Kıbrıs halkına ve toprağına ve bizi buraya davet eden Dr. Suat Günsele şükranlarımızı sunarız. Bu projede yer almaktan çok gururluyum ve mutluyum ki eserlerimi sizinle paylaşıyorum. Benim için çok iyi bir tecrübe oldu. Türk dünyasının ve uluslararasılaşmış kültüre yaptığınız katkı değerlidir. Güzel bir organizasyon, ilginiz için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Sergiler Gezildi…

Daha sonra üç ayrı kişisel resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Ressamların ayrı ayrı hazırladıkları eserlerinde sembolizm ve dekoratif tarzda çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunduğu sergiler, 2 Ağustos 2019 tarihine kadar hafta için, 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Sergi Salonu’nda gezilebilecek.