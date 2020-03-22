Kazakistanlı sanatçı Anatoliy Drozdov, Kovid 19’u Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için tuvale yansıttı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması, sanatçılar üzerinde de etki yarattı. Çeşitli ülkelerde salgın ile mücadele konulu binaların duvarlarına grafitiler, tuvallere resimler yansıtıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre Kazakistanlı sanatçı Anatoliy Drozdov ise dünya geneline yayılan koronavirüsü (Kovid-19) tuvale yansıtarak duygularını dile getirmeye çalıştı.

Sanatçı Drozdov, dünyayı saran kovid-19 salgınından ötürü hiçbir şey yapmadan duramayacaklarını, farkındalık yaratarak hislerini tuvale yansıttığı resimlerle anlattığını belirtti.

Drozdov, bu süreç içinde Ülkeyi yönetenlerin çağrılarına duyarlı olmamız gerektiğinin de altını çizerek sağlıklı kalabilmek için evde kalalım dedi.

Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hergün 1 sanatçı üç eseri ile toplam 60 sanatçı Kovid-19’u resim, baskı resim, grafit gibi eserlerle paylaşmaya devam edeceği bildirildi.

Anatoliy Drozdov kimdir?

22 Mart 1990'da Kazakistan, Karaganda'da doğdu. Kazakistan Tasarımcılar Birliği Üyesi ve Gürcistan Sanatçılar Birliği Üyesi'dir. Birçok uluslararası yarışma ve sergilere katıldı. 2008 yılında Almatı cumhuriyeti yarışmasında birincilik aldı. 2011 yılında Karaganda şehrinde "Benim Evrenim" adlı kişisel bir sergi açıldı. 2017 yılında Almatı'da düzenlenen "Kazakistan sanatçılarının gözüyle - Rusya" uluslararası sergisine katıldı. 2018 yılında Almatı'daki uluslararası "Beyaz" sergisine katıldı. 2019 yılında Gürcistan Tiflis'teki uluslararası sempozyuma katıldı.