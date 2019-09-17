  • BIST 101.455
  • Altın 275,815
  • Dolar 5,6954
  • Euro 6,2957
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Kazakistanlı sanatçıların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı eserlerden oluşan iki sergi bugün açıldı

» »
Kazakistan’dan gelen 11 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve toplamda 70 eserden oluşan 2 resim sergisi bugün açıldı.
Kazakistanlı sanatçıların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı eserlerden oluşan iki sergi bugün açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılan sergilerde Yasbı Agıtayen, Sagın Abzalov, Manas Kazıkeyev, Darıya Kasteyeva, Marat Gabdrakhmanov'a ile Nelli Bube, Rakhimzhan Sadygulov, Mukhit Murzaliyev, Tileuzhan Batanov, Nurbolat İskakov ve Gleb Antochshenko-Olenev'in eserleri yer alıyor. 

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonunda yer alan 70 eserden oluşan serginin açılışına, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Rektör Yardımcısı, Enstitü Müdürü, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı.
Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kazakistanlı  Sanatçılara teşekkür belgesi takdim edilerek sergi kurdelesi kesildi. 

Sergiler 27 Eylül’e kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi sergi salonunda izlenebilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDÜ öğretim üyelerinin çalişmasi Imperial College’de gerçekleşen “Biomedeng19” isimli konferansta sunuldu13 Eylül 2019 Cuma 12:07
  • Sucuoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ndeki 5 serginin açılışını yapacak11 Eylül 2019 Çarşamba 16:58
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2019-2020 Kış Dönemi Kayıtları Devam Ediyor11 Eylül 2019 Çarşamba 16:19
  • 39 Yıllık Tip 2 Diyabet Ve Dirençli Hipertansiyon Hastalığından Kurtularak Avuç Dolusu İlaca Ve İnsüline Veda Etti09 Eylül 2019 Pazartesi 19:17
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nin 196 Bölümüne Yatay Geçiş Başvuruları Devam Ediyor05 Eylül 2019 Perşembe 17:13
  • Lösemi En Sık 2 - 5 Yaş Arasındaki Çocuklarda Görülüyor05 Eylül 2019 Perşembe 17:08
  • YDÜ “Tiyatro Bölümü” Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dallarına Özel Yetenek Sınav Kayıtları İçin Son Hafta03 Eylül 2019 Salı 13:01
  • Hayalleri Süsleyen Gezi…Yakın Doğu Koleji Öğrencileri NASA’da…02 Eylül 2019 Pazartesi 16:40
  • Yakın Doğu Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Kayıtları Devam Ediyor02 Eylül 2019 Pazartesi 16:39
  • Sedef Vitiligo Ekzema ve Birçok Deri Hastalığı Puva Yöntemi İle Tedavi Ediliyor31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti