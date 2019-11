Kazakistanlı sanatçıların sergileri Taçoy tarafından açıldı

Kazakistanlı sanatçılar Bakhytbek Talkambayev, Kazhybek Baimuldin, Murat Zhetpissaliyev ve Shalkar Kabdesh’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 109 eserden oluşan dört ayrı kişisel sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, açılışa, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcıları, enstitü müdürleri, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Sergi açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistanlı sanatçılar Bakhytbek Talkambayev, Kazhybek Baimuldin, Murat Zhetpissaliyev ve Shalkar Kabdesh ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; “sanatçıyı desteklemek toplumun geleceğine yatırım yapmaktır”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, sanatın bir toplumun ortak değerler yaratmasının en etkili yolu olduğunu ve toplumun ileriye sıçraması için ön koşul olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Şanlıdağ konuşmasını şöyle sürdürdü; “Sanatçıyı desteklemek toplumun geleceğine yatırım yapmaktır. Büyük liderler bu alanda özel çalışmalar yaparak sanatçıları destekler. Sanat altyapısı olmayan bir toplum bilimle de gerçek anlamda tanışamaz. Yeni ve yaratıcı bilimsel buluşlar, derin sanatsal altyapısı olan toplumlarda olur. Sanat, bilimi, bilim ise teknolojiyi doğurur.”

“Güçlü sanatçılara sahip olan ülkeler, dünyada seslerini duyurabilme gücüne sahiptirler.”

Sanat potansiyel bir güçtür. Güçlü sanat anlayışına ve uluslararası yarışabilecek güçlü sanatçılara sahip olan ülkeler, dünyada seslerini duyurabilme gücüne sahiptirler. Uluslararası düzeydeki bir sanatçının ve uluslararası sanatsal faaliyetlerin ne denli bir tanıtım gücüne sahip olduğu aşikardır. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve onun büyük sanatçıları ülkemiz adına bu misyonu yerine getirmektedir.

Bir toplumda şüphesiz herkes sanatsal zevke sahip olmayabilir. Ama bir toplumun sanatsal zevki güçlü bireylere ve sanat topluluklarına ihtiyacı vardır. Düşünen, üreten ve tüm bu faaliyetleri topluma ulaştıran bir kitleye. Bu kitle Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yaklaşık 1 yıldır sergi salonlarını dolduruyor. Aynı kitle dünya çapında sanatsal bir seviyeye ulaşılması adına da özverili çalışmalarına devam ediyor.

Sanat eseri uzun bir olgunlaşmanın ürünüdür. Bize yeni mesajlar getirir. Kalıcı bir mesaj, bir yerden başlayıp bir başka yere köprü olan. Gerçek sanat eseri, sanatçıdan doğar ve ondan ayrılır; kendi başına bir hayat sürmeye başlar; bağımsız bir konu, bir kişilik haline gelir. Sanat eseri, her canlı varlık gibi, yaratıcı gücü tükenmez olandır.”

“Geleceğe güvenle koşmak isteyen her millet sanatçısına sahip çıkmalıdır”

“Bir sanatçı kolay yetişmez. Eser verme safhasına gelinceye kadar hayatın birçok labirentlerinden geçmek ve birçok darbe almak zorunda kalır. Her zaman yeni ve özgün eserler üretir. Yaratıcıdır. Geleceğe güvenle koşmak isteyen her millet sanatçısına sahip çıkmalıdır. Çünkü sanatçı, toplumun aydınlık yüzüdür ve her zaman toplumun kalbinde ve gönlünde yaşar. İnsanlığın ileri doğru sıçrayışı onların yaratıcılığı sayesinde olur.

Bugün Kazakistanlı dört sanatçımız Bakhytbek Talkambayev, Kazhybek Baimuldin, Murat Zhetpissaliyev ve Shalkar Kabdesh’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve toplam 109 eserden oluşan 4 ayrı kişisel resim sergisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Tüm sanatçılarımıza Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesinin birer parçası oldukları için şükranlarımızı sunuyoruz. Birinci yılda 174. sergi. Daha nicelerine temennisiyle sizleri selamlar, saygılar sunarım.”

Murat Zhetpissaliyev; “Türk dünyasını birleştiren bir sempozyuma katıldığım için çok mutluyum”

Kazakistanlı sanatçı Murat Zhetpissaliyev, tüm katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında, “Sergi açılışında bulunduğunuz ve benimle bu anı paylaştığınız için çok teşekkür ederim”, dedi. Kuzey Kıbrıs toprağında bulunduğum ve Türk dünyasını birleştiren bir sempozyuma katıldığım için çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e toplumların ve ülkelerin manevi gelişmesine dönük attığı her adım için ve burada bugün bulunma fırsatını bana sunduğunuz, destek sağladığınız için şükranlarımı ve saygılarımı da iletmek isterim.” Dedi

Bakhtybek Talkambayev; “Hoca Ahmet Yassavi’nin ışığının burada bana da döküldüğünü hissettim”

Kazakistanlı Sanatçı Bakhtybek Talkambayev isekonuşmasında; “Güney Kazakistan’da Yassy Türkistan adında bir kentimiz var. 10.yüzyılda Hoca Ahmet Yassavi o kentte yaşıyordu. Kendisi “evrenin merkezi” olarak kabul ediliyordu ve sayesinde enerji, iyilik ve mutluluk dolu ışık onun 12.000 öğrencisine dökülüyordu. Bu ışığın getirdiği aydınlanma, ilham ve içgörü öğrencilerin yaratıcılığına vesile oluyordu. Burada bulunduğum süreçte o ışığın bana da döküldüğünü hissettim” diyerek bir şiirle konuşmasını sonlandırdı .

Kazhybek Baimuldin; “Sanat vasıtası ile böyle bir köprünün kurulmasını bugün Kuzey Kıbrıs topraklarında da görüyoruz.”

Kazakistanlı Sanatçı Kazhybek Baimuldin ise;“Başları olanlar başlarını eğdi,

dizleri olanlar dizlerini eğdi,

Geceleri uyumadılar, sabahları oturmadılar,

Damarlarda akan kırmızı kanın rahat akışına izin vermeden, Türk halkı için ter döküyordular”

dizeleriyle başladığı konuşmasına Türk hanlığının siyasi ve askeri figür hakkında yazılan ‘Kultegin’ adlı edebi eserinden alıntı ile devam etti. Bu dizelerin taşların üstüne runik harflerle yazıldığını ve bu Orhun-Enissey adı koyulan yazının Türk halklarının ortak dil zeminini oluşturduğunu belirtti.

Sanatçı Baimuldin, Türk halklarına yakınlığı ve birliğini konuşurken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Bizim bu dostumuzun yönetiminde dil bir, inanç bir, öz bir kardeşlerimiz vardır. Onları arkalamaya hazır olmalıyız! ‘Hazır olmak’ yalnız o günü susup beklemek değildir; hazırlanmak lazımdır… Milletler, buna nasıl hazırlanırlar? Manevî köprüleri sağlam tutarak! Dil, bir köprüdür; inanç bir köprüdür; tarih bir köprüdür! Tarih bağı kurmamız lazım. Folklor bağı kurmamız lazım. Dil bağı kurmamız lazım. Bunları kim yapacak? Elbette Biz!” sözleriyle devam ettiği konuşmasında; Bugün burada inşaa edilen ve Türk halklarının sanatını ve kültürünü barındıracak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, tektir ve benzersizdir ve bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük ahidin yansımasıdır.” Dedi.

Sanatçı Kazhybek Baimuldin ayrıcaşunları söyledi; “ İnşaat mühendisliğinden biliyoruz ki köprüler karşı taraflardan inşa ediliyor. Sanat vasıtası ile böyle bir köprünün kurulmasını bugün Kuzey Kıbrıs topraklarında da görüyoruz. Bu anı Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in insiyatif ve desteği ile yaşıyoruz ve bunun için sonsuz minnettarız. Umut ediyoruz ki bu köprü hep var olacaktır”ifadeleriyle tamamladı.

Shalkar Kabdesh; “Türk dünyasını birleştirme misyonuna çaba gösteren herkese şükranlarımı sunarım”

Bir diğer Kazakistanlı Sanatçı Shalkar Kabdesh ise; “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projenin bir parçası olmaktan gurur duyarım ve onun çatısı altında kişisel sergimi açma fırsatı gerçekleştiği için çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Türk dünyasını birleştirme misyonuna çaba gösteren herkese şükranlarımı sunarım, meslektaşlarıma da fırça ucunda gelen başarıyı dilerim” sözleriyle tamamladı.

Bakan Taçoy; “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni bir çekim merkezi haline getirebilmek artık hepimizin görevi olacak “

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise; “Herkes bir şey yaratmak ister, kendinden sonra birşey bırakmak ister ve bunun nerede olduğu da hiç önemli değildir. Altay dağlarında, Kazakistan bozkırlarında veya küçük, genç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olabilir. Bu istek ışığı, enerji ve aydınlatmayı taşır. Bunu biz Yakın Doğu Üniversitesi’nin 40 senelik tarihçesinde görüyoruz ki sadece eğitimde değil, bilimde, sanatta, aydınlatmada yeni ufukları açıyor. Benim heyecan duyduğum başka bir olay Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin açılışına yaklaşık 53 hafta, gün olarak 373 gün sonra bir güzelliğe daha imza konulacak hazine. Bu yapılan, diğer işlerin yanında ve gelişen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kazandırılacak olan ayrı bir hazinedir. Bu hazineyi paha biçilmez kılabilmek ve içindeki eserleri gösterebilmek, bir çekim merkezi haline getirebilmek artık hepimizin görevi olacak. Bunun değerini ayrıca bilmeliyiz ve oluşturulan güzelliğin sahibi olan sadece bir üniversite değildir. Bu güzelliği, sanatın sahibi olan, günün içinden,enerjiden ilham alan herkesin kabullenmesi gerekir ve bunu ileriye taşımak için hem ülkemizin ömrünü artırarak hem de yaptıklarımızın bize ilerde daha farklı bir şekilde nasıl ışık tutacağını göstererek, yolumuza devam etmeliyiz.

Bugün bir yıllık süreç içinde 175’nci serginin açılışı, bu sanırım çok farklı yerlere gidecek. Bu sanat hazinesi ülkemiz için, bizim için çok değerlidir. Çünkü taşıyacak enerjinin ve ilhamın ışığı bizim hayatlarımızı aydınlatacaktır. Bu yolda çaba gösteren herkese şükranlarımı sunarım.”

Sanatçılara Gümüş Anahtar Ödülü ile Teşekkür Belgeleri takdim edildi, sergi kurdeleleri kesildi

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kazakistanlı sanatçılara Gümüş Anahtar Onur Ödülü ile teşekkür belgeleri takdim edildi ve sergi kurdeleleri kesildi. Sergi 15 Kasım 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi sergi salonunda izlenebilecek.