Kazalar bitmek bilmiyor... Bir günde 3 kaza; 2 yaralı, 1 tutuklu

Polisin kazalarla ilgili açıklaması şöyle:
12.07.2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Alsancak-Karaoğlanoğlu Caddesinin kuzey kısmında bulunan araç park yeri içerisinde, Filiz KADİR(K-50) yönetimindeki RL 416 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayol konumundaki Karaoğlanoğlu caddesine giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Arda Anıl DEMİRCİOĞLU(E-22) yönetimindeki VG 365 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.
Kaza sonucu yaralalan motosiklet sürücüsü Arda Anıl DEMİRCİOĞLU, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşhede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
Sürücü alkollü çıktı!
13.07.2024 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Girne’de Karaoğlaoğlu Caddesi üzerinde, Yana BASLILAR (K-26) 302 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UJ 454 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği so
13.07.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Yusuf ÇAL (E-22) yönetimindeki RT 839 plakalı motosiklet ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sağ omuz kırığı teşhisi nedeniyle müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
nucu önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yol kasisine geldiği için yavaşlayan Kenan OKÇU (E-41) yönetimindeki TPL 928 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. UJ 454 plakalı araç sürücüsü Yana BAŞLILAR tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Motosikleti ile kaza yaptı
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