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Kazalarda Lefkoşa zirvede

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25 Şubat – 03 Mart 2019 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 68 adet trafik kazası meydana geldi
Kazalarda Lefkoşa zirvede

Bu kazalardan,  15’i yaralanmayla ve 53’ü hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 21 kişi yaralandı.

 

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri, süratli araç kullanmak (26), kavşakta durmamak (14), dikkatsiz sürüş yapmak (10), yakın takip (9) ve diğer etkenler (9)  yer aldı.

 

Kazalarda toplam hasar miktarı 416.600.00 TL. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

 

Lefkoşa          :               29

Gazimağusa   :                   19

Girne                       :                     7

Güzelyurt       :                 10

İskele               :                   3

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 851 trafik suçu tespit edildi

 

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