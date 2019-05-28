  • BIST 86.778
  • Altın 247,849
  • Dolar 6,0264
  • Euro 6,7280
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Kazanan Numara ‘75872’

» »
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Mayıs 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Kazanan Numara ‘75872’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Mayıs 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye Güzelyurt Bayisi Zülfiye Atasay tarafından satılan 75872 numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi Şeker Bayramı haftası dolayısıyla 8 Haziran yerine 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 29 Mayıs 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere
ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı, açıklama yapılmadı28 Mayıs 2019 Salı 15:46
  • Karagöz’ün ölüm nedeni belli oldu28 Mayıs 2019 Salı 15:25
  • Aselsan'dan KKTC'de araştırma merkezi kuruyor28 Mayıs 2019 Salı 14:48
  • 100 dönüm arazi yandı28 Mayıs 2019 Salı 14:38
  • Yüksek Mahkeme: "Yargıya zarar verecek, güveni sarsacak yorumlardan kaçınılmalı"28 Mayıs 2019 Salı 14:14
  • Polis Genel Müdürlüğü'nden Yenibakış Gazetesine tepki!28 Mayıs 2019 Salı 13:54
  • Mithat Can Çalık cezaevinde neden öldü? Hak-Sen Başkanı İzzet Türkmen açıkladı28 Mayıs 2019 Salı 13:44
  • YDP: “Pençe operasyonunda ordumuza zaferler diliyoruz”28 Mayıs 2019 Salı 13:40
  • Bütün gözler toplantıdan çıkacak kararlarda: UBP-HP Hükümeti ilk toplantısı başladı28 Mayıs 2019 Salı 13:08
  • Avrupa Parlementeri Kızılyürek Kıbrıs Türk medyasıyla buluşuyor28 Mayıs 2019 Salı 12:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti