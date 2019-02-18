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Kazasız gün geçmiyor

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11-17 Şubat 2019 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 58 adet trafik kazası meydana gel
Kazasız gün geçmiyor

Bu kazalardan,  15’i yaralanmayla ve 43’ü hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 21 kişi yaralanmıştır.

 

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri, süratli araç kullanmak (18), kavşakta durmamak (13), yakın takip (10), dikkatsiz sürüş yapmak (9) ve diğer etkenler (8)  yer almıştır.

 

Kazalarda toplam hasar miktarı 479.050.00 TL’dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.

 

Lefkoşa          :               16

Gazimağusa   :                   19

Girne                       :                  14

Güzelyurt       :                 4

İskele               :                   5

 

 Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 948 trafik suçu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

 

 

 

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