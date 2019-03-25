Kazaya davetiye çıkartıyor !..

​​​​​​​KKTC’nin affedici olmayan ve meydana gelen kazalarda da en önemli pay sahibi olan yollara yönelik tepkiler giderek artıyor.

Affedici olmamasına karşın, oluşan çukur ve yarıklar ile milli servet olarak nitelendirilen araçlara da zarar veren yollar için alındığı söylenen yol vergilerinin de alınmaması gerektiği öne sürülüyor.

Taner Ulutaş

Birçok Anayolda meydana gelen çukur ve yıpranmanın, Dikmen-Taşkent ve Haspolat Anayolunda da meydana geldiği, yolda oluşan çukurlarının köstebek yuvasına dönüştüğü öne sürülüyor.

Bilal Radiye Tunçsezen, sosyal medyada yaptığı paylaşımında günde yüzlerce arabanın geçtiği, Dikmen-Taşkent- Haspolat yolu, oluşan çukurlardan köstebek yuvasından farksız oldu. Bu yolun ne kadar bozuk olduğunu, can güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu Sayın Bakan ve Karayolları dairesi de bilmektedir. Yaklaşık bir ay önce yama yapılan Dikmen- Taşkent yolunu hangi yetkili gelip inceledi dedi.

Bilal Radiye Tunçsezen, açıklamasına devamla, nasıl bir asfalt yama işi yapıldı? yapılan işe onayı kim verdi? Şimdi bu yapılan yamalar çatlayıp çukurlar yeniden açılmaya başlandı. Tehlike yeniden geliyorum diyor. Taşkent- Haspolat yolundaki çukurlar ise bir hendek gibi. Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları uyumaya devam ediyor ifadesinde bulundu.

Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandir ise yol ile ilgili olarak sosyal medyada yaptığı açıklamada, 2010’dan bugüne kadar yukarı Taşkent muhtarıyım. Ondan önceki tüm bakanlarla yakından ilgilendim. Bizleri kafadan atanlar oldu. Ancak şimdiki Ulaştırma Bakanı kadar hiçbir iş yapamayan, yalnız konuşan yapmaya çalıştığı isleri de yüzüne gözüne bulaştıran tek bakandır. Kendisi gibi Müdürü de Müsteşarı da beceriksiz ve hiçbir işten anlamayan bürokratlardır dedi.