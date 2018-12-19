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Kazaya davetiye çıkartıyorlar

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Başkent Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesinde,Citroen yanındaki trafik ışıkları olarak nitelendirilen yer ile bazı bölgelerdeki yol işaretleri adeta kazaya davetiye çıkartıyor.
Kazaya davetiye çıkartıyorlar

Başkent Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesinde,Citroen yanındaki trafik ışıkları olarak nitelendirilen yer ile bazı bölgelerdeki yol işaretleri adeta kazaya davetiye çıkartıyor. Karayolları tarafından yollara çizilen araçların dönüş yönünü belirleyen çizgilerin yanısıra, ayni anda yanan yeşil ışıklar sürücülerin kaza yapmasına neden oluyor.

Başkent Lefkoşa’da, Şehit Ecvet Yusuf Caddesinde, Sivil Savunma önünde, karşı yönlerden gelen araçların, ayni kulvar içerisinde dönüş yapmalarını gösteren yol çizgileri, adeta kazaya davetiye çıkartıyor.

Bunun yanısıra Dere Boyunda, Citroen ışıkları olarak nitelendirilen trafik ışıklarının hem Golden Tulip Otel tarafından gelen araçlar için hemde Güney istikametinden gelen araçlar için yanan yeşil ışık, birçok trafik kazasına neden oldu.

Geçtiğimiz gün Citroen ışıklarında kaza yapan ismi bizde mahfuz bir vatandaş yaptığı açıklamada, bir trafik ışığı düşünün. O ışıklarda karşı yönden gelen araçlar için yeşil ışık yanıyor. Ben yeşil ışık yandığı için gelip sağ tarafa dönmeye çalıştım. Ancak karşı yönden gelen araçta yeşil yandığı için geldi ve benim arka tamponuma çarptı. Araçlarda hasar meydana geldi dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, tabi kaza olunca polise haber verdik ve polis kaza yerine geldi. Bana yeşil ışığın yandığını ancak yeşil ışık yanmasına karşı dikkatli geçilmesi gereken yol olduğunu ve bu suçlu olduğumu söyledi. Yeşil ışık yanarken geçmenin suç olduğu bir ülke sanırım KKTC dışında yoktur ifadesinde bulundu.

Polis iki tarafta da yanan yeşil ışık nedeniyle, orada sürekli olarakkaza yapıldığını ve buradaki kazalar ile baş edemediklerinisöyledi. Bence orada Karayolları çok vahim bir hata yaptı diyen ayni kaynak, bu durumun düzeltilmemesi halinde çok daha büyük kazalar olacak. Şimdi mahkemeye gitsem ve yargıca yeşil yanarken geçmenin nasıl suç olabileceğini sorsam bana ne cevap verecek merak ediyorum. Ayrıca yeşil ışığın sürekli yanması yerine, orada bir taraftan gelecek sürücülerin dikkatli olması için yanıp sönmesi ve dikkat çekmesi gerekir diye düşünüyorum dedi.

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