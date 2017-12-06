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Kazaya davetiye çıkarttı!..

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Kazaya davetiye çıkarttı!..
KKTC olarak isimlendirilen coğrafyada denetim eksikliği ve sürücülerin duyarsızlığı kazalara davetiye çıkartıyor.

Anayollarda aşırı yük taşıyan kamyonların yanısıra hiçbir tedbir almadan yolda seyreden kamyonlar hem kendileri için hemde karşı vasıtalar için tehlike yaratıyor.  Sosyal Medyada yayınlanan fotoğraflarda tuğla yüklü bir kamyonun yarattığı tehlike dile getirilirken denetim eksikliğini de gözler önüne serdi.

Salih Çeliker sosyal medyada yaptığı paylaşımında, bugün saat 11 civarı. Taşkınköy’de şehir içinde tuğla taşımacılığı. Hiç bir tedbir yok. Birinin başına dökülse tuğlalar? Kaza? Polis nerde? Başıboşluk bu kadar olur. Berbat zeminli Lefkoşa yollarında yanımda salıncak gibi sallanan katil tuğlalar ifadesinde bulunarak tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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