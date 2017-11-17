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Kazaya sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 2 yaralıyı darp ettiler!

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Kazaya sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 2 yaralıyı darp ettiler!
Cengizköy'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi, olay yerinden ambulansla götürülmek üzereyken “kazaya sebebiyet verdikleri” gerekçesiyle darp edildi.

Saldırıyı engellemeye çalışan hemşire Handan Yamak ve Uğur Sayılır da sözlü ve fiziki saldırıya uğradı.

Polisin açıklamasına göre, Yeşilyurt - Gemikonağı anayolu üzerinde dün gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen trafik kazada yaralanan Tolga Turna ve Enes Yıldırım, ambulans içerisinde bulunduğu sırada, “tehlikeli mahalde araç geçerek arkadaşlarının kaza yapmasına sebebiyet verdikleri” gerekçesiyle N.B.(E-24) ve C.T.(E-22) tarafından darp edildi.

Saldırganlar, ambulansa girmemeleri hususunda kendilerini uyaran görevli hemşire Handan Yamak ve Uğur Sayılır’a da küfür edip, saldırdı.

Adı geçen saldırganları arayan polisin soruşturması devam ediyor.

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