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Kazayı izleyeyim derken kazaya sebep oldu (VİDEO HABER)

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Kazayı izleyeyim derken kazaya sebep oldu
Kazayı izleyeyim derken kazaya sebep oldu (VİDEO HABER)

Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda başka bir kazayı izlemek isteyen meraklı sürücü kazaya sebebiyet verdi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Gazimağusa-Lefkoşa anayolu Güvercinlik kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gazimağusa’dan Lefkoşa istikametine doğru seyir halinde olan LG 481 plakalı araç sürücüsü, yol üzerinde önceden meydana gelen başka bir kazayı izlemek için anayol içerisinde geri geri giderken, aynı istikamette seyir halinde olan ve aracı sonradan fark eden EJ 438 plakalı araç sürücüsü, LG 481 plakalı araca çarpmamak için ani bir şekilde manevra yapması sonucu tarlaya uçtu.

Kaza sonucunda EJ 438 plakalı araç sürücüsü hafif şekilde yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (MHA)

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