Kazayla ilgili Polisten ilk açıklama

Polis kazayla ilgili şu detayları paylaştı:

29.12. 2022 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu Mutluyaka kavşağı üzerinde, Salih AKDENİZ (E-22) yönetimindeki JT 261 plakalı araç ile sağ şerit içerisinde Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde daha önceden meydana gelen başka bir trafik kazası nedeniyle durmak zorunda kalan Şükrü ÇELİK (E-58) yönetimindeki PS 948 mikser aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan JT 261 plakalı araç sürücüsü Salih AKDENİZ ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Düzgüncan AYDIN (E-17) ve Asil AL DUGHAMAT (E-17) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.