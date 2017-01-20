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Kazayla ilgili soruşturma açıldı...

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Kazayla ilgili soruşturma açıldı...
Dünya Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Monte Carlo Rallisi'nde yaşanan kazada, bir seyirci hayatını kaybetti.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Yeni Zelandalı pilot Hayden Paddon'ın kullandığı otomobilin viraj alırken buz tutan pistte kontrolünü kaybederek kaydığı ve tribünde oturan bir izleyiciye çarptığı ifade edildi.

Yaralanan izleyicinin helikopterle Nice kentindeki bir hastaneye kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, kaza hakkında soruşturma açıldığı aktarılırken, vefat eden seyircinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

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