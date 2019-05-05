Kazı durduruldu

Sosyal medyada Güzelyalı (Vasilya) sahilinde ekolojik tahribat yapıldığına dair görüntüler paylaşılmakta. Büyük tepki çeken kazı görüntüleri sosyal medyada çok kez paylaşıldı

Paylaşımın ardından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki çeler: Öyle bir izinleri yok. polise bildirdik demişti.

Sosyal medya paylaşımında verilen bilgiye göre kazının durdurulduğu ve İşletme sahibinin uyarıldığı belirtiliyor..

Söz konusu paylaşım şöyle:

Gün boyu süren uğraşlar sonucu neyse ki gerekli müdahale yapılmış. İç İşleri Bakanı Aysegul Baybars 'dan az önce aldığımız bilgiye göre "belediye ve polis olay yerine gittiğinde dozerin iki adet kayayı çıkarttıktan sonra ayrıldığını öğrenmiş. İşletme sahibine gereken uyarı da yapılmış." Umuyoruz ki, gereken yaptırım da uygulanır ve bu gibi olaylar artık bu coğrafyada son bulur...

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