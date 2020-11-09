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Kazı Kazan’dan 200 Bin Tl Kazanan Talihli İkramiyesini Aldı

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Piyangolar Birimi tarafından yaklaşık 1 yıldır satışı devam eden “Kazı Kazan” kazandırmaya devam ediyor.
Kazı Kazan’dan 200 Bin Tl Kazanan Talihli İkramiyesini Aldı

Piyangolar Birimi tarafından yaklaşık 1 yıldır satışı devam eden “Kazı Kazan” kazandırmaya devam ediyor.
Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 5 TL’ye satılan Kazı Kazan ‘Tombala’ şans oyunu ikinci büyük ikramiyesini  kazandırdı.
 Lefkoşa bölgesi sakinlerinden bir talihlinin aldığı  Kazı Kazan’a  isabet eden  200 Bin TL’lik büyük ikramiye daireden teslim alındı.
Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev, kazanana sağlıklı günlerde kullanması tememnisinde bulunarak tebrik etti.
15 KASIM ÖZEL ÇEKİLİŞİ 

Devlet Piyangosu 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı özel çekilişinde 750 bin TL’lik büyük ikramiye dağıtacak.

15  Kasım çekilişi saat 20.00’de BRT1 HD’de çıkana kadar  konseptiyle canlı olarak yayınlanacak.

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