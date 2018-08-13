"Kazı Kazanlar Satışta"

KKTC Piyangolar Birimi tarafından düzenlenen kazı kazan şans oyununun devlet güvencesinde olduğunun vurgulandığı açıklamada, satış fiyatının da 2 TL olarak belirlendiğine yer verildi. Sokakta dolaşırken rastladığımız seyyar piyango bayilerinde yada şans oyunları oynanan bayilerden satın alabileceğiniz kazı kazanlarda en düşük ikramiyenin 2 TL, en yüksek ikramiyenin de 75.000 TL olduğu belirtildi. 50 TL’yekadar olan ikramiyelerin sadece kazanan bileti satan bayi, 50 TL üzeri ikramiyelerin ise Piyangolar Birimi tarafından ödeneceği vurgulandı.

Kazı Kazan (Hemen Kazan) NasılOynanır?

Kazı kazan biletinde bulunan metalik renkli kısım kazınır. Kazınan kazı kazan biletinde altı adet rakam (paramiktarları) çıkacaktır. İkramiye kazanabilmek için bu çıkan rakamların 3 tanesinin aynı ikramiye olması gerekmektedir.3 adet aynı ikramiyeyi bulan kazanacaktır.