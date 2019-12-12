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“Kazı Kazan”lar yeniden satışta

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Satışına üç buçuk yıldır ara verilen “Kazı Kazan” biletleri yarından itibaren yeniden satışa sunuluyor.
“Kazı Kazan”lar yeniden satışta

Spor Dairesi Piyangolar Birimi “Kazı Kazan”ların satışına yarından itibaren başlanacağını duyurdu.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Kazı Kazanlar; Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ile Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev tarafından bugün düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.

Birim Sorumlusu Yıldızev, 3 farklı tipte satışa sunulan şans oyunlarının oynanma şeklini ve ikramiyelerini basınla paylaştı.

Buna göre sırayla; 2 TL’lik “Hemen Kazan”larda 100 bin TL, 3 TL’lik “Hemen Kazan Şanslı Kutular”da 125 bin TL ve 5 TL’lik “Tombala”larda 200 bin TL’lik büyük ikramiyeleri olan “Kazı Kazan”lar tüm birimlerde yarından itibaren satışa sunulacak.

Osman Yıldızev, yeni Kazı Kazan biletlerinin halktan yoğun ilgi görmesini beklediklerini, elde edilecek gelirin spora büyük katkı yapacağını ifade etti.

Toplantıda ayrıca yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak büyük ikramiyenin 1 1 milyon 750 bin TL olduğu hatırlatılarak ‘Biletler tükenmeden alın’ çağrısı yapıldı.

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