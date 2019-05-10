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Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir DAÜ’de konferans verdi

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Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir DAÜ’de konferans verdi
Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir DAÜ’de konferans verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) Başkanlığı’nca, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla başlayan Milli Mücadele’nin 100. Yılı’nı kutlamak maksadıyla hazırlanan etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda planlanan bir konferansta, Kurtuluş Savaşı komutanlarından Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir, DAÜ’lü gençlere hitap etti. 8 Mayıs 2019 Çarşamba günü, saat 14.30’da, Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu Salonu’nda başlayan konferansta önce DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, Merkez olarak planladıkları Milli Mücadele’nin 100. Yılı etkinlikleri hakkında bilgi verdi ve 3 Mayıs Cuma günü bu kapsamda yapılan “Rekor Kan Bağışı” kampanyasında 112 ünite kan bağışı toplayarak amaçlanan hedefe ulaşıldığını ve bu alanda KKTC rekoru kırıldığını açıkladı.

 

Konferansta Duygu Seli

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Yrd. Doç. Dr. Göktürk, daha sonra bu etkinliklere, konferansı ile destek veren Timsal Karabekir’e teşekkürlerini sunarak Kazım Karabekir Paşa ile konferansçı Timsal Karabekir’in özgeçmişini okudu. Timsal Karabekir, “Dünü Unutma ki Yarına Hakkın Olsun” başlıklı konferansında, Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı olan babası Kazım Karabekir ile diğer Kurtuluş Savaşı komutanlarının milli mücadele sürecinde yaşadıklarını o döneme ait resimlerle anlattı. Duygu dolu anların yaşandığı konferansa özellikle DAÜ öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Konferans sonunda DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk, Timsal Karabekir’e çiçek takdim etti.

 

“Gurur Duyuyoruz”

Timsal Karabekir konferans öncesinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret etti. DAÜ’de ve Kıbrıs’ta bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Karabekir, kurucu üyesi olduğu Kazım Karabekir Vakfı’nı tanıtan bir kitabı, Prof. Dr. Osam’a armağan etti. Prof. Dr. Osam da milli mücadelenin büyük komutanının kızını DAÜ’de konuk etmekten onur duyduklarını belirtti ve Timsal Karabekir’e Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulundu. Kabulde ayrıca Karabekir Vakfı Genel Sekreteri Sadık Tekel, DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler ve DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk de yer aldı.

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