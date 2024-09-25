KBK, 29 Eylül’de Ağrotur’da Protesto Düzenleyecek

Kıbrıs Barış Konseyi (KBK), 29 Eylül 2024 Pazar günü saat 11.00’de Ağrotur’daki İngiliz üssü önünde savaş karşıtı bir protesto mitingi düzenleyeceğini duyurdu. Miting öncesinde, üsse 500 metre uzaklıktaki Çevrecilik Merkezi’nde toplanılacak.

Açıklamada, İsrail devletinin Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği soykırım ve Lübnan’a yönelik kanlı saldırılarının ABD, İngiltere ve AB’nin desteğiyle sürdüğü belirtiliyor. Bu saldırıların, Ortadoğu’yu insanlık için öngörülemez sonuçlara yol açacak yaygın bir savaşa sürüklediği vurgulanıyor.

Ayrıca Ağrotur üssü çevresinde gerçekleştirilen askeri tatbikatlar ve ABD’nin bölgedeki askeri varlığının artması, Kıbrıs’ın saldırıların hedefi olabileceği endişesini doğuruyor. Konsey, Ortadoğu’da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması için dünyanın dört bir yanındaki barış yanlılarıyla seslerini birleştirdiklerini ifade ediyor.

Konsey, Kıbrıs’ın İsrail ile askeri iş birliğini ve ortak tatbikatları kınadığını ve Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinden İngiliz üslerindeki askeri faaliyetlere karşı net mesajlar vermesini talep ediyor.