KBÜ Rektörü’nden DAÜ’ye ziyaret

Kıbrıs Batı Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ömer Camcı, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Söz konusu ziyaret, 10 Eylül 2020 Perşembe günü, saat 14:00’te, Prof. Dr. Hocanın’ın makamında gerçekleşti. KBÜ Rektörü Prof. Dr. Camcı, Prof. Dr. Hocanın’a yeni görevinde başarılar diledi. Prof. Dr. Hocanın da Prof. Dr. Camcı’ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Nezaket ziyaretinde iki Gazimağusa üniversitesi arasında 2020-2021 Akademik Yılı’na dair görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşme sonunda KBÜ Rektörü Prof. Dr. Camcı tarafından Prof. Dr. Hocanın’a pano takdim edildi.
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