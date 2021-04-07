KDF Kıbrıs Müzakereleriye İlgili Bilgi Ve Belgeleri Üç Dilde Yayınladı

Kıbrıs Diyalog Forumu (KDF), Kıbrıs müzakereleriyle ilgili bilgi ve belgeleri internet ortamında üç dilde yayına sundu.

Kıbrıs Diyalog Forumu (KDF), Kıbrıs müzakereleriyle ilgili bilgi ve belgeleri internet ortamında üç dilde yayına sundu.

KDF’den yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmayla müzakere sürecindeki kilit dönüm noktaları ve konularla ilgili şeffaflık ve farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

Müzakerelere ilişkin konuları altı ana başlıkta sunan çalışma, kullanılan tüm içerik, anlaşmalar raporlar gibi halka açık orijinal belgelerden oluşuyor.

İngilizce, Rumca ve Türkçe olarak sunulan bilgi ve belgelere “libguides.cydialogue.org/siyasetrehberi” adresinden ulaşmak mümkün.

Konuyla ilgili detaylı bilgi talep etmek için info@cydialogue.org elektronik posta adresine ulaşılabilir.