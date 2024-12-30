KDV Oranları artırıldı! Zamlar yolda!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabı üzerinden KDV oranlarına yapılan zamları paylaştı.

Buna göre, KDV oranı yüzde 0 olan ürünlerin oranları yüzde 5'e ile yüzde 10'a; yüzde 5 olan ürünün ise KDV'si yüzde 10'a yükseltildi.

Bu kapsamda, temel gıda ürünleri de dahil yaklaşık 54 ürünün KDV oranı yükselmiş oldu.

KDV oranı yüzde 0'dan yüzde 5'e yükseltilenler şöyle sıralandı:

Bulgur

Pirinç

Makarna

Şehriye

İrmik

Tarhana

Susam

Kuru Baklagiller

Her Türlü Süt Ürünleri

Bebek Maması

Küçük ve Büyük Baş Hayvan Etleri

Kümes Hayvanlarının Etleri

Balıklar

Yumurta

Yaş Sebzeler

Zeytin ve Zeytin Yağı

Yenilebilen Sofralık Sıvı Bitkisel Yağlar

Kedi ve Köpek Mamaları, Kuş Yemleri ve Süs Balığı

Palüze ve Köfter

Tıbbi Maskeler ve Muayene Eldivenleri

Her türlü tabiplik ve veterinerlik hizmetleri ve bunlarla ilgili laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri (beslenme ve diyetetik(diyet) hizmetleri, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri, psikologlar tarafından verilen hizmetler hariç ancak Sağlık işleriyle görevli Bakanlıktan izinli olmak koşuluyla yaşlı bakım evlerinde verilen hizmetler dahil)

KDV oranı yüzde 0’dan yüzde 10’a yükseltilenler şöyle:

Beslenme ve Diyet Hizmetleri

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hizmetleri

Psikologlar Tarafından Verilen Hizmetler

KDV oranı yüzde 5’den yüzde 10’a yükseltilenler ise şöyle: