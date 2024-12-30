  • BIST 9889.71
  • Altın 2957.01
  • Dolar 35.3143
  • Euro 36.6837
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

KDV Oranları artırıldı! Zamlar yolda!

» »
KDV Oranları artırıldı! Zamlar yolda! Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabı üzerinden KDV oranlarına yapılan zamları paylaştı.
KDV Oranları artırıldı! Zamlar yolda!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabı üzerinden KDV oranlarına yapılan zamları paylaştı.

Buna göre, KDV oranı yüzde 0 olan ürünlerin oranları yüzde 5'e ile yüzde 10'a; yüzde 5 olan ürünün ise KDV'si yüzde 10'a yükseltildi. 

Bu kapsamda, temel gıda ürünleri de dahil yaklaşık 54 ürünün KDV oranı yükselmiş oldu. 

KDV oranı yüzde 0'dan yüzde 5'e yükseltilenler şöyle sıralandı: 

  • Bulgur
  • Pirinç
  • Makarna
  • Şehriye
  • İrmik
  • Tarhana
  • Susam
  • Kuru Baklagiller
  • Her Türlü Süt Ürünleri
  • Bebek Maması
  • Küçük ve Büyük Baş Hayvan Etleri
  • Kümes Hayvanlarının Etleri
  • Balıklar
  • Yumurta
  • Yaş Sebzeler
  • Zeytin ve Zeytin Yağı
  • Yenilebilen Sofralık Sıvı Bitkisel Yağlar
  • Kedi ve Köpek Mamaları, Kuş Yemleri ve Süs Balığı
  • Palüze ve Köfter
  • Tıbbi Maskeler ve Muayene Eldivenleri
  • Her türlü tabiplik ve veterinerlik hizmetleri ve bunlarla ilgili laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri (beslenme ve diyetetik(diyet) hizmetleri, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri, psikologlar tarafından verilen hizmetler hariç ancak Sağlık işleriyle görevli Bakanlıktan izinli olmak koşuluyla yaşlı bakım evlerinde verilen hizmetler dahil)

KDV oranı yüzde 0’dan yüzde 10’a yükseltilenler şöyle:

  • Beslenme ve Diyet Hizmetleri
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hizmetleri
  • Psikologlar Tarafından Verilen Hizmetler

KDV oranı yüzde 5’den yüzde 10’a yükseltilenler ise şöyle:

  • Deterjan
  • Katı ve Sıvı Sabunlar
  • Şampuanlar
  • Yüzey Temizleyici İlaçları
  • Antiseptikler
  • Kağıt Havlular
  • Kağıt Peçeteler
  • Tuvalet Kağıtları
  • Kağıt Mendiller
  • Islak Mendiller
  • Buzdolabı
  • Derin Dondurucu
  • Ocak
  • Fırın
  • Mikrodalga
  • Çamaşır Makinesi
  • Çamaşır Kurutma Makinesi
  • Bulaşık Makinesi
  • Televizyonlar
  • İnverter Klimalar
  • Çift kademeli, basmalı rezervuar ve çift kademeli, basmalı rezervuar iç takımları
  • Restoran (Turizm ve Konaklama İşletmelerinde Sunulan Restoran Hizmetleri Dahil)
  • Simit Evi
  • Pastane
  • Kahvehane
  • Büfe
  • Kafeterya
  • Cafe ve Benzeri Catering Hizmetleri
  • Market ve Benzeri Yerlerde Perakende Satılan Pişmiş Yemekler, Takeway, Paket Servisler ve Bu Yerlerde Hizmet Olarak Sunulan Alkollü Alkolsüz İçecekler Dahil
  • Turizm Faaliyetleri ile ilgili münhasıran Konaklama Hizmetleri
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi, elverişsiz hava koşulları nedeniyle açıklama yaptı30 Aralık 2024 Pazartesi 20:17
  • İskele ve Ziyamet'te 2 trafik kazası... 1 ağır yaralı30 Aralık 2024 Pazartesi 20:13
  • Bakanlar Kurulu, 3 kişiyi yasaklı göçmen ilan etti30 Aralık 2024 Pazartesi 10:57
  • 2024'te 31 hükümlü TC yetkililerine teslim edildi30 Aralık 2024 Pazartesi 10:44
  • Döviz kurlarında son durum...30 Aralık 2024 Pazartesi 10:15
  • 133 kişiye daha ‘istisnai’ yurttaşlık29 Aralık 2024 Pazar 18:49
  • Gazeteciler Birliği: 2025'te gazeteciler ağır cezada yargılanmasın diye mücadelemizi artıracağız29 Aralık 2024 Pazar 17:32
  • Meteoroloji'de kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı…29 Aralık 2024 Pazar 17:28
  • Hellim üretiminde Kıbrıs sütünün tanımlanmasına yönelik bir yöntem geliştirildi29 Aralık 2024 Pazar 12:38
  • Bir Günde Beş Ayrı Trafik Kazası: 1 kişi yaralandı 3 kişi tutuklandı29 Aralık 2024 Pazar 12:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti