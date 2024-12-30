KDV Oranları artırıldı! Zamlar yolda!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabı üzerinden KDV oranlarına yapılan zamları paylaştı.
Buna göre, KDV oranı yüzde 0 olan ürünlerin oranları yüzde 5'e ile yüzde 10'a; yüzde 5 olan ürünün ise KDV'si yüzde 10'a yükseltildi.
Bu kapsamda, temel gıda ürünleri de dahil yaklaşık 54 ürünün KDV oranı yükselmiş oldu.
KDV oranı yüzde 0'dan yüzde 5'e yükseltilenler şöyle sıralandı:
- Bulgur
- Pirinç
- Makarna
- Şehriye
- İrmik
- Tarhana
- Susam
- Kuru Baklagiller
- Her Türlü Süt Ürünleri
- Bebek Maması
- Küçük ve Büyük Baş Hayvan Etleri
- Kümes Hayvanlarının Etleri
- Balıklar
- Yumurta
- Yaş Sebzeler
- Zeytin ve Zeytin Yağı
- Yenilebilen Sofralık Sıvı Bitkisel Yağlar
- Kedi ve Köpek Mamaları, Kuş Yemleri ve Süs Balığı
- Palüze ve Köfter
- Tıbbi Maskeler ve Muayene Eldivenleri
- Her türlü tabiplik ve veterinerlik hizmetleri ve bunlarla ilgili laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri (beslenme ve diyetetik(diyet) hizmetleri, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri, psikologlar tarafından verilen hizmetler hariç ancak Sağlık işleriyle görevli Bakanlıktan izinli olmak koşuluyla yaşlı bakım evlerinde verilen hizmetler dahil)
KDV oranı yüzde 0’dan yüzde 10’a yükseltilenler şöyle:
- Beslenme ve Diyet Hizmetleri
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hizmetleri
- Psikologlar Tarafından Verilen Hizmetler
KDV oranı yüzde 5’den yüzde 10’a yükseltilenler ise şöyle:
- Deterjan
- Katı ve Sıvı Sabunlar
- Şampuanlar
- Yüzey Temizleyici İlaçları
- Antiseptikler
- Kağıt Havlular
- Kağıt Peçeteler
- Tuvalet Kağıtları
- Kağıt Mendiller
- Islak Mendiller
- Buzdolabı
- Derin Dondurucu
- Ocak
- Fırın
- Mikrodalga
- Çamaşır Makinesi
- Çamaşır Kurutma Makinesi
- Bulaşık Makinesi
- Televizyonlar
- İnverter Klimalar
- Çift kademeli, basmalı rezervuar ve çift kademeli, basmalı rezervuar iç takımları
- Restoran (Turizm ve Konaklama İşletmelerinde Sunulan Restoran Hizmetleri Dahil)
- Simit Evi
- Pastane
- Kahvehane
- Büfe
- Kafeterya
- Cafe ve Benzeri Catering Hizmetleri
- Market ve Benzeri Yerlerde Perakende Satılan Pişmiş Yemekler, Takeway, Paket Servisler ve Bu Yerlerde Hizmet Olarak Sunulan Alkollü Alkolsüz İçecekler Dahil
- Turizm Faaliyetleri ile ilgili münhasıran Konaklama Hizmetleri
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