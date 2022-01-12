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Keanu Reeves'in Kanser Derneğine Bağış Haberleri Asılsız Çıktı!

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Keanu Reeves'in Kanser Derneğine Bağış Haberleri Asılsız Çıktı
Keanu Reeves'in Kanser Derneğine Bağış Haberleri Asılsız Çıktı!

Matrix serisinin dördüncü filmi The Matrix Resurrections ile gündemde olan Keanu Reeves, filmin vizyona girdiği hafta cömertliğiyle gündemdeydi. Hollywod'un en bonkör ve alçakgönüllü oyuncularından biri olarak gösterilen 57 yaşındaki oyuncunun, Matrix filminden kazandığı 35 milyon doların yüzde 70'ini kız kardeşi Kim'in 10 yıl mücadele ettiği lösemi hastalığının araştırmaları için bağışladığı iddia edildi. Yıllardın benzer haberlerle gündeme gelen hatta set ekiplerine verdiği hediyelerle konuşulan Hollywood yıldızı, haberlerin asılsız olduğunu söyledi.Reeves'in menajeri "Hikaye gerçek değil. Keanu Reeves gelirini bir hayır kurumuna bağışlamadı" dedi.

 

Reeves'in ilk Matrix filminden beri kız kardeşinin aynı hastalıkla mücadele etmesi sebebiyle kurduğu, yine kanser çalışmaları yürüten ve hayırlar yapan adı gizli bir kurumu var. İsminin kurumla beraber anılmasını istemeyen Reeves, sadece kurumun işini yapmasını istiyor.

DAHA ÖNCE YAPTIĞI YARDIMLAR

Keanu Reeves yıllardır gizlice yaptığı bağış ve yardımlarla gündemde. Özellikle çalışma arkadaşları oyuncunun bonkörlüğünü ve alçak gönüllülüğünü övmekten geri durmuyor. İşte Reeves'in hakkında daha önce ortaya çıkan bazı bağış ve yardımlar:

KAZANCINI EKİBE DAĞITTI

Matrix'den kazandığı 114 milyon doların 80 milyon dolarını, özel efekt ve makyaj personeline vererek bu daha önce kanıtlamıştı. Çünkü ona göre, kendisinden daha büyük ve önemli bir rol oynamışlardı.

BÜTÇESİNDEN KESİNTİ YAPTI

Yedek Oyuncular ve Şeytanın Avukatı filmlerinde çalışırken, Gene Hackman ve Al Pacino gibi oyuncuların onlara katılması için kendi bütçesinden gönüllü olarak kesinti verdi.

 

2009 yılında '5 ya da 6 yıldır çalışan gizli bir kurumum var. Birçok çocuk hastanesine ve kanser çalışmalarına yardım ediyor.' şeklinde açıklamıştı.

SET ÇALIŞANINA DESTEK OLDU

Ayrıca, ailesinin ekonomik sıkıntılar yaşadığını öğrendiği, Matrix'deki bir set çalışanına yardım ettiğini de çoğu kişi biliyor.

METRO KULLANIYOR

Yaklaşık 350 milyon dolarlık bir serveti olmasına rağmen, düzenli olarak metroyu kullanırken görüntüleniyor.

SAAT DAĞITTI

John Wick 4 çekimlerini tamamlayan yıldız oyuncu Keanu Reeves ekibe saat hediye etti. Saatin tanesinin  9 bin dolar (Yaklaşık 86 bin TL) olduğu ortaya çıktı. 

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