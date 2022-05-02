Kebapçı fotoğrafı uluslararası yemek fotoğrafı ödülü kazandı

Bir sokak satıcısının dumanların arasında yemek hazırladığı fotoğraf, yılın en büyük yemek fotoğrafçılığı ödüllerinden birini kazandı.

2022 Pink Lady Yemek Fotoğrafı Ödülü'nü, Keşmir'in Hindistan tarafından yönetilen bölümündeki Srinagar'da çektiği fotoğrafla Debdatta Chakraborty kazandı.

Hint fotoğrafçı kareyi, gece saatlerinde işlek bir caddede sokak satıcıları mangallarını ısıtmaya başlarken çekti.

Ödülün kurucusu ve direktörü Caroline Kenyon, "Günümüz dünyasında her zamankinden daha fazla konfor ve sevgiye ihtiyacımız var" dedi ve ekledi:

"Bu fotoğrafta bizi rahatlatacak çok şey var: Dalgalanarak etrafı saran duman, altın rengi tonları, kebapçının yemeği ikram etmeye hazırlanırkenki yüz ifadesi…