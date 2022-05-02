  • BIST 2.430,55
  • Altın 901.157
  • Dolar 14.8693
  • Euro 15.6761
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAGizemli hepatitle ilgili ilk ciddi uyarı geldi

Kebapçı fotoğrafı uluslararası yemek fotoğrafı ödülü kazandı

» »
Bir sokak satıcısının dumanların arasında yemek hazırladığı fotoğraf, yılın en büyük yemek fotoğrafçılığı ödüllerinden birini kazandı.
Kebapçı fotoğrafı uluslararası yemek fotoğrafı ödülü kazandı

2022 Pink Lady Yemek Fotoğrafı Ödülü'nü, Keşmir'in Hindistan tarafından yönetilen bölümündeki Srinagar'da çektiği fotoğrafla Debdatta Chakraborty kazandı.

Hint fotoğrafçı kareyi, gece saatlerinde işlek bir caddede sokak satıcıları mangallarını ısıtmaya başlarken çekti.

Ödülün kurucusu ve direktörü Caroline Kenyon, "Günümüz dünyasında her zamankinden daha fazla konfor ve sevgiye ihtiyacımız var" dedi ve ekledi:

"Bu fotoğrafta bizi rahatlatacak çok şey var: Dalgalanarak etrafı saran duman, altın rengi tonları, kebapçının yemeği ikram etmeye hazırlanırkenki yüz ifadesi…

"Şişlerden fırlayan kıvılcımlar o kokuyu neredeyse burnumuza kadar getiriyor. Sıcak ve leziz bir aroma hayal ediyoruz.

"Nazik fakat güçlü bu fotoğraf ruhumuzu doyuruyor."

60 ülkeden binlerce fotoğrafın gönderildiği yarışmanın kazananları, internet üzerinden düzenlenen bir törenle açıklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Domates maskesi nasıl yapılır cildiniz ışıl ışıl olacak!26 Nisan 2022 Salı 14:21
  • Ev temizliğinde doğal yöntemler nelerdir küçük meyve sineklerine karşı muz kullanın!26 Nisan 2022 Salı 12:20
  • Portatif tuvalete düşen telefonunu almaya çalışan kadın kafa üstü tuvalete düştü25 Nisan 2022 Pazartesi 22:48
  • 60’ından sonra uçuş görevlisi oldu: Dünyayı keşfetmenin tek yolu bu25 Nisan 2022 Pazartesi 21:46
  • Ev sahiplerini ikna etmek için kedisiyle evlendi25 Nisan 2022 Pazartesi 20:59
  • Dünyanın en yaşlı insanı öldü25 Nisan 2022 Pazartesi 20:47
  • Üçüz kız kardeşlerle aynı anda nişanlandı!25 Nisan 2022 Pazartesi 11:05
  • Dünyanın en büyük gizemi: CIA’nin kapısındaki heykelin şifresini kimse çözemiyor24 Nisan 2022 Pazar 14:28
  • Meğer çayı yanlış demliyormuşuz… Uzmanından 3 tavsiye22 Nisan 2022 Cuma 23:15
  • Dev timsah evlerin bahçelerinde gezdi21 Nisan 2022 Perşembe 23:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti