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KED: Pembe Marmara’yı özlemle anıyoruz

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Kıbrıs Edebiyat Derneği bir mesaj yayımlayarak, ölümünün 35’inci yılında Pembe Marmara’yı andı.
KED: Pembe Marmara’yı özlemle anıyoruz

Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED), Kıbrıslı şair Pembe Marmara’nın ölüm yıl günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

   KED Asbaşkanı Serkan Soyalan tarafından yayımlanan mesajda, Pembe Marmara’nın Kıbrıs Türk şiirinde öne çıkan bir isim olduğunu ve Garip hareketinin etkisinde kalarak serbest şiirleri kaleme aldığını söyledi.

   Pembe Marmara’nın ürettikleriyle her zaman anılacağını söyleyen Soyalan, “Kıbrıs edebiyatının önemli isimlerinden olan Pembe Marmara’yı, ölümünün 35’inci yılında saygı ve özlemle anıyoruz” dedi.

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