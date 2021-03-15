KED, Yıltan Taşçı ile ‘Devam’ dedi

Ülkemizde edebiyat alanında çalışmalarını sürdüren Kıbrıs Edebiyat Derneği, Olağan Genel Kurulu’nu 13 Mart Cumartesi günü gerçekleştirdi.
Divanın oluşumuyla gerçekleşen Genel Kurul’da başkanlığa yeniden Yıltan Taşçı getirildi.
Kıbrıs Edebiyat Derneği’nin yeni dönemde görev alacak yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu.
Yıltan Taşçı (Başkan), Serkan Soyalan (Asbaşkan), Nezihe Köprülü (Sekreter), Merter Refikoğlu (Mali İşler Sorumlusu), Şehbal Hamzaoğulları, Canan Taşçı, Ogün Hamzaoğulları, Kemal Taşçı, Hüseyin Taşçı (Faal Üyeler)
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