'Kedi Dede' çalıştığı barınağa binlerce dolar kazandırdı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, emekli bir öğretmenin barınaktaki kedilerle şekerleme yaparken çekilen fotoğrafları internet üzerinde yayılıp, meşhur oldu ve gönüllü çalıştığı barınağa 40 bin dolar bağış yapıldı.

75 yaşındaki emekli İspanyolca öğretmeni Terry Laurmen, Green Bay kentindeki Safe Haven kedi barınağında geçen yıldan bu yana gönüllü çalışıyordu.

Kedilere özel bir kafe şeklinde tasarlanan barınağı iki yıl önce 27 yaşındaki Elizabeth Feldhausen kurdu.

Barınak, engelli, özel bakıma ihtiyacı olan ve başka barınaklara giderlerse uyutulma riski olan kedileri rehabilite etme ve ev bulmakta uzmanlaşan bir kuruluş.

Emekli öğretmen Terry Laurmen de hemen hemen her gür özel fırçasıyla gelip kedilerin tüylerini tarıyor.

Yılın büyük bölümünde seyahat ettiği için kendisine kedi alamayan Laurmen, barınakta gönüllü çalışıyor.

'Kedi Dede'

Barınağın sahibi Elizabeth Feldhausen BBC'ye yaptığı açıklamada "Bütün kediler onu tanıyor ve kapıdan içeri girer girmez üstüne doğru koşuşuyorlar çünkü özel fırtası ve hediyeleri olduğunu biliyorlar. Üzerinde toplanıp kendilerini sevdiriyorlar" dedi.

Terry'nin özel tarağıyla tüy taradığı kanepeler, kedilerin gözde yerlerinden. Terry'nin özel tarağıyla tüy taradığı kanepeler, kedilerin gözde yerlerinden.

Ancak günde 20-30 kedinin tüylerini taramak yorucu bir iş ve barınaktaki diğer gönüllüler, kedilerle şekerleme yaparken Terry'nin fotoğraflarını çekmeye başladılar.

Terry'nin kedilerle uyuma fotoğrafları birkaç gün önce Facebook'a konuldu ve dünya genelinde binlerce kez paylaşıldı.

Barınak Terry'ye 'Kedi Dede' lakabını taktı. Terry lakabını kabul ediyor, ancak internette yakaladığı şöhrete anlam veremiyor.

Elizabeth "Topluluğumuzdaki insanların seveceğini biliyordum ama bu kadar yayılacağını ben de tahmin edemedim. Kaç kişinnin gördüğünü söylediğimde Terry'de cidden çok çok mutlu oldu" dedi.

Barınak şeker hastası Wily Wonka gibi özel bakıma muhtaç kedileri sahiplendiriyor. Barınak şeker hastası Wily Wonka gibi özel bakıma muhtaç kedileri sahiplendiriyor.

Fotoğrafların internette yayılmasında bu yana birçok kişi hem kedileri hem de Terry'yi görmek için barınağı ziyaret etmeye başladı ve binlerce dolarlık bağış yapıldı.

Elitabeth paranın barınaktaki koşulların iyileştirilmesi için kullanılacağını söylüyor.

Barınak 300'den fazla kediyi sahiplendiren Elizabeth'in tutkusu. Barınak 300'den fazla kediyi sahiplendiren Elizabeth'in tutkusu.

Barınağın bir sonraki planı ise Terry'nin kedilerle uyurken çekilen fotoğraflarından oluşan bir takvim yapmak.

Elizabeth "Kendisine bunu yapıp yapamayacağımızı sordum ve kediler için para getirecek her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi" diyor.