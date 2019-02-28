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Kedi Efe, sahibini yangından kurtardı

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Yangın sırasında evde mahsur kalan kedi Efe, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Kedi Efe, sahibini yangından kurtardı

Adana'da Canan Ş. (48), evinde çıkan yangından Efe isimli kedisinin saçlarını çekiştirip, uyandırması sonucu kurtuldu.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 11 katlı bir apartmanın 4'üncü katında oturan Canan Ş.'nin evinde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Efe isimli kedisinin saçlarını çekiştirmesi sonucu uyanan Canan Ş., panik içerisinde evden çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, sokaktan geçen elektrik teli nedeniyle 4'üncü kattaki yangına merdivenli araçla müdahale edemedi. Halatla yukarı çekilen hortumla alevlere su sıkan itfaiye erleri, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Yangın sırasında evde mahsur kalan kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen Canan YŞ.'ye çağırılan ambulansta müdahale edildi.

Maddi zarara neden olan yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. (DHA)

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