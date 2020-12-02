Kedi terzisi: Tesettürden süper kahraman kostümüne geniş bir koleksiyon sunuyor

Endonezya’da öğretmenliği bırakan Fredi Lugina Priadi terziliği seçerek kediler için tesettürden süper kahraman kostümlerine farklı kıyafetler dikmeye başladı.

Öğretmenliği bıraktıktan sonra motosiklet tamirciliği dahil denediği farklı işlerde dikiş tutturamayan Priadi kedisever kuzenlerinden aldığı fikirle kedi modası dünyasına adım atmaya karar verdi.

39 yaşındaki adam şimdi kedilerini giydirmeye meraklı sahipleri için süper kahraman kostümlerinden hemşire ünformasına ve hatta tessettür giysilerine kadar geniş bir yelpazede giysiler sunuyor.

Başkent Jakarta’daki küçük atöylesinde ürünlerini hazırlayan Priadi, başta kediler için giysi yapmanın garip olduğunu düşünse de kedileri hazırladığı kostümlerin içinde görünce çok eğlendiğini belirtiyor.

Ayda 2 bin liraya yakın para kazanan Priadi hazırladığı kostümlerin fiyatı 20-70 lira arasında değişiyor.

Priadi’nin sadık müşterilerinden biri olan Risma Sandra Irawan kedisi için 30’a yakın kostüm aldığını ve Ramazan Bayramı gibi özel günlerde kedisine bu kostümleri giydiridiğini anlattı.

Bazı hayvan hakları savunucuları bu tür kostümleri kullananları hayvanlarda strese neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Priadi de müşterilerine kostümleri uzun süre giydirmemeleri tavsiyesinde bulunuyor.