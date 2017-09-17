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Kedi tırmalaması erkeklerde ereksiyonu engelliyor

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Kedi tırmalaması erkeklerde ereksiyonu engelliyor
Normalde masum bir rahatsızlık olarak bilinen ve kendiliğinden iyileşen kedi tırmalamasının, erkeklerde ereksiyonu engellediği ortaya çıktı.

Belçika'da kedisi tarafından tırmalanan 23 yaşındaki bir genç, zamanla ereksiyon olma yeteneğini kaybetti.

Yapılan tıbbi araştırmalar sonucu, kedi tırmalamasına bağlı ortaya çıkan enfeksiyonun ereksiyon sorununa neden olduğu belirtildi.

Zaman zaman insanlarda menenjite yol açan kedi tırmığının, erkeklerde ereksiyon sorununa neden olduğu ilk kez saptandı.

Nieuwsblad gazetesine göre, kedisi tarafından tırmalanan 23 yaşındaki gencin bir süre sonra ateşi yükselmeye başladı.

Testislerinde şiddetli ağrı hisseden gencin, ağrılar geçtikten sonra bile istediği halde ereksiyona ulaşamadığı belirlendi.

Yapılan tıbbi araştırmalar sonunda ereksiyon sorununun, kedi tırmalaması sonucu ortaya çıkan enfeksiyondan kaynaklandığı belirlendi.

Belçikalı gencin, üç haftalık bir antibiyotik tedavisinin ardından tamamen iyileştiği, belirtilerin yok olduğu ve yeniden cinsel yeteneğini kazandığı belirtildi.

İlk kez rastlanan bu vaka, Belçikalı hekimler tarafından bir İngiliz tıp dergisine makale olarak yayımlandı.

 

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