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‘Kedi yavrusu’ diye eve alıp beslediği hayvanlar puma çıktı

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‘Kedi yavrusu’ diye eve alıp beslediği hayvanlar puma çıktı
‘Kedi yavrusu’ diye eve alıp beslediği hayvanlar puma çıktı

Arjantin’in kuzeyindeki Tucuman eyaletinde Florencia Lobo adlı bir kişinin, ‘kedi yavruları’ sanarak evde beslemeye başladığı hayvanlar puma çıktı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Santa Rosa de Leales kasabasında yaşayan Lobo, yol kenarında bulduğu ve iki ay evde beslediği hayvanların puma olduğunu veteriner muayenesinde öğrendi.

Lobo, “Hayvanları kardeşimle, ölü bir kedinin yanında bulduk. Anne doğum sırasında öldü sandık. Eve getirdikten sonra biri öldü, diğerine Tito adını verdik” dedi.

Başta hayvanın ne olduğunu bilemediğini ancak ‘kesinlikle normal bir kedi olmadığını’ belirten veteriner, sonrasında hayvanın Güney Amerika ve Kuzey Amerika’nın güneyine özgü ‘puma yaguarundi’ olduğunu söyledi.

 

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