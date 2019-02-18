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Kedidir ne yapsa yeridir: Dağ aslanı ağaçta mahsur kaldı

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ABD'nin California eyaletinde bir evin bahçesine girerek ağaca çıkan dağ aslanı, ev sahibinin fark etmesi sonrası kurtarıldı.
Kedidir ne yapsa yeridir: Dağ aslanı ağaçta mahsur kaldı

ABD itfaiyesi, ev sahibinin bahçesinde çalışırken dağ aslanı gördüğünü haber vermesinden bir süre sonra güneydeki şehrine gitti. Panter ya da puma olarak da bilinen büyük dağ aslanı, bir ağacın 15 metre yüksekliğindeki dalındaydı.

Bahçenin çevresini boşaltan itfaiye, sakinleştiri yapılan hayvanı kemerler yardımıyla aşağıya indirdi. Biyologların incelemesinin ardından dağ aslanı yeniden vahşi yaşam alanına bırakıldı.

California Balık ve Vahşi Yaşam Departmanı'ndan biyolog Kevin Brennan, "Genç dağ aslanlarının, yaşadığı alanı anlamak için vahşi yaşam bölgesinden çıkarak, doğal yaşam alanı saydığı bu bölgelere gelmesi normal bir durum" açıklaması yaptı.

Kanada'dan Arjantin'e kadar Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında yaşayan dağ aslanlarının insanlara çok nadir olarak saldırdığı biliniyor.

Colorado Parklar ve Vahşi Yaşam yetkililerine göre, yüz yıldan daha uzun süredir 10'dan daha az kişi panter saldırısında hayatını kaybetti.

Bu ayın başında Kolorado'nun kuzeyinde bir dağdaki parkurda koşan bir kişi, arkasından koşarak hamle yapan bir dağ aslanını öldürmüştü.

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