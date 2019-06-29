Kediler Bıyıkları Kesilirlerse Yürüyemezler mi?

Gerçek mi?

Gerçek Ne?

Kediler için bıyıklar önemli duyargalar olsalar da, bıyıklar olmaksızın kedilerin yürüyemeyeceği bilgisi doğru değildir. Bıyıkların kedinin yürümesiyle veya dengesi ile ilişkisi yoktur. Kedilerin bıyıkları olmadan da normal şekilde yürüyebildiği deneysel olarak gösterilmiştir.

İddianın Kökeni

Kedilerin bıyıklarının onların oldukça tanımlayıcı bir özelliği olması, bıyıklar olmaksızın kedilerin yürüyemeyeceği gibi bir algıyı doğurmuştur.

Bilgiler

Kedilerin bıyıkları (Latince: vibrissae) onların yürümelerini sağlamasa da, çok önemli görevler üstlenmiş organlardır. Ancak bu görevler arasında, mitin içeriğinde geçen "denge sağlama" görevi yer almamaktadır. Kedilerin dengesi, hemen her memeli gibi iç kulakta bulunan organlarla sağlanmaktadır.

Bıyıkların Görevi Ne?

Kedilerin bıyıkları, sadece yüzde değil, aynı zamanda kimi zaman bacaklarda da bulunabilir. Temel görevi, kedilerin cisimlerle olan mesafeleri algılamalarına yardımcı olmaktır. Özellikle kediler dar açıklıklardan geçerlerken, duvarlar arası mesafeyi bıyıklarından algıladıkları titreşimler sayesinde ayırt edebilirler. Yapılan araştırmalar, dar alanlara giren kedilerin bıyıklarının vücut tarafından geçici olarak deri üzerindeki boyunun uzatıldığını göstermektedir. Bu sayede bıyıklara değen herhangi bir cisim ve hatta titreşimler, kediye herhangi bir görsel verinin olmadığı durumda dahi bilgi aktarabilir.

Kedilerin bıyıklarının aynı zamanda düşük ışık konsantrasyonlarında yüksek çevresel algı sağlamaya yaradığı da ortaya çıkarılmıştır. Bu sayede kediler ve genel olarak kedigiller, karanlıkta da avlanabilirler. Her türlü navigasyon görevini üstlenen bu bıyıklar, kavgalar sırasında rakibin hassas noktalarının algılanmasında da görev almakta ve kedinin karşı tarafı nereden ısırması gerektiğini anlamasına yardımcı olmaktadır.

Kedilerin bıyıkları belirli dönemlerde dökülüp yeniden çıkabilmektedir. Ancak bir kedinin bıyıkları, normal döngünün haricinde kesinlikle kesilmemelidir. Bıyıkları kesilmiş bir kedi, ortamdan yeterli bilgiyi alamayacağı için içine kapanabilir ve kedide psikolojik sorunlar görülebilir. Yine de bu hataya düşmüş insanların içini rahatlatmak gerekirse, bıyıkların vücutta kalan diğer kıllara göre (bıyıklar da kıl yapılıdır; ancak çok daha kalındır ve deri içerisine çok daha fazla gömülüdür) çok daha hızlı uzayabilmektedir. Eninde sonunda bıyıklar eski halini alacaktır.