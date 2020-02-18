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Kediler sizi gözleriyle öpüyor

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Kediler kuyruk hareketleri, mırlamaları ve sürtünmelerinin yanı sıra gözleriyle de sevgisini gösteriyor
Kediler sizi gözleriyle öpüyor

Araştırmalar kedilerin sevgilerini göstermelerinin bir yolunun da gözlerinden geçtiğini ortaya koydu. 'Kedi öpücüğü' adı verilen durumda kediler karşılarındaki kişiye odaklanarak bakıp gözlerini yavaşça kırpıyorlar. 

Evrim Ağacı'nda yer alan habere göre; karşı tarafa ilgilerini özellikle kuyruk hareketiyle gösteren kedilerin bir başka yöntemi de göz hareketleri. Bir kedi mırlama, sürtünme, kafasını sürtme, yalama ve kuyruğunu dikleştirme hareketlerini gerçekleştirdiğinde sizi sevdiğini belli ediyor. 

Keşfedilen bir başka davranış ise 'kedi öpücüğü' olarak adlandırılıyor. Normalde göz göze bakmayı tehdit olarak algılayan kedilerin aralarında bağ olan kişilere karşı da gözleriyle mesaj verdiği ortaya çıktı. 

Kediler, kedi öpücüğünü gözlerinizin tam içine bakıp, gözlerini yavaşça kırparak yaparlar.Kediniz size kedi öpücüğü attığında, ona aynı şekilde yavaşça göz kırparak karşılık verirseniz, sizi anlayacaktır. California Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi kedi davranış uzmanı Mikel Delgado, kedi öpücüğü hakkında şöyle dedi: 

"Kediler tipik olarak korktuklarında veya gerildiklerinde göz temasından kaçınırlar. Kızdıklarında ve saldırganlaştıklarında gözlerini dikip bakarlar. Gözlerini dikmeden veya kaçırmadan yavaşça göz kırpmalarını bir rahatlık ve güven belirtisi olarak yorumluyoruz. Buna sevgi de diyebiliriz."

Veteriner davranış bilimci Wailani Sung ise şöyle yazdı: "Her zaman tavsiyem, kedin göz kırpmalarını takip etmenizdir. Bunu yaptıklarında, parmağınızı onlara uzatarak koklamalarını sağlamanızdır. Eğer kedi, o kişiyle daha fazla etkileşime açıksa, parmağı koklayacak ve yüzünü parmağa sürmeye çalışacaktır. Kimi zaman başlarını eğerek de ilgi gösterebilirler. Eğer kedi geri çekilir veya parmağınıza pençe atmaya çalışırsa bu, onun o kişiyle fiziksel bir etkileşime geçmek istemediğinin net bir göstergesidir."

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