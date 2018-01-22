Kedileri bile zehirlediler

Denetimsizlik ve yapanlardan hesap sorulmaması nedeniyle köpekleri zehirleyen bazı kişiler bu kez kedileri de zehirlemeye başladı.

Taner ULUTAŞ

Kimseye zararı olmayan ve tam aksine zararlı olan fare gibi hayvanları yakalayan kedilerin zehirlenmesine birçok vatandaş tepki göstertti. Ayşe Olay sosyal medyada yaptığı paylaşımda, kimseye zararı olamayan bu hayvanları kendini bilmez kişiler zehirledi. Bu hayvanları zehirlenmiş bir halde bulunca hemen veterinere götürdük ve tedavilerini yapmaya çalıştık. Ancak onları tekrar hayata döndürmeyi başaramadık. Yazık bu hayvanlara dedi.

Birçok vatandaş ise yaptıkları açıklamada bunu yapanlar insan elbisesi giymiş yaratıklardır. Bu yaratıklar dünyanın yalnız insanlara ait olmadığını ve diğer canlıların da dünyada yaşam hakları olduğunu bilmiyor. Kedileri bile zehirleyecek kadar gözü dönmüş olan bu yaratıkların tespit edilerek en büyük cezaya çarptırılmaları gerekiyor ifadesinde bulundular.