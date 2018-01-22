  • BIST 116.218
  • Altın 162,838
  • Dolar 3,7993
  • Euro 4,6516
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAErdoğan: "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır"

Kedileri bile zehirlediler

» »
Kedileri bile zehirlediler
Denetimsizlik ve yapanlardan hesap sorulmaması nedeniyle köpekleri zehirleyen bazı kişiler bu kez kedileri de zehirlemeye başladı.

Taner ULUTAŞ

Kimseye zararı olmayan ve tam aksine zararlı olan fare gibi hayvanları yakalayan kedilerin zehirlenmesine birçok vatandaş tepki göstertti. Ayşe Olay sosyal medyada yaptığı paylaşımda, kimseye zararı olamayan bu hayvanları kendini bilmez kişiler zehirledi. Bu hayvanları zehirlenmiş bir halde bulunca hemen veterinere götürdük ve tedavilerini yapmaya çalıştık. Ancak onları tekrar hayata döndürmeyi başaramadık. Yazık bu hayvanlara dedi.
Birçok vatandaş ise yaptıkları açıklamada bunu yapanlar insan elbisesi giymiş yaratıklardır. Bu yaratıklar dünyanın yalnız insanlara ait olmadığını ve diğer canlıların da dünyada yaşam hakları olduğunu bilmiyor. Kedileri bile zehirleyecek kadar gözü dönmüş olan bu yaratıkların tespit edilerek en büyük cezaya çarptırılmaları gerekiyor ifadesinde bulundular.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kişmir: "Laf kalabalığı yaratmayın, safınızı belli edin!"22 Ocak 2018 Pazartesi 14:16
  • DP tabanı, partinin dörtlü hükümet görüşmelerinden çekilmesi için baskı yapmaya başladı22 Ocak 2018 Pazartesi 13:20
  • Yeni Erenköy Belediyesi çalışanları iş yapmama kararı aldı22 Ocak 2018 Pazartesi 12:30
  • Afrika gazetesinin içinden görüntüler22 Ocak 2018 Pazartesi 12:17
  • "Afrika"nın tabelası indirildi22 Ocak 2018 Pazartesi 11:45
  • Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Afrin Harekatı ve KKTC’deki yansımaları hakkındaki değerlendirmeleri22 Ocak 2018 Pazartesi 10:42
  • Kuzey Kıbrıs Turkcell genel müdürünün adı Sayıştay'ın PTT raporunda22 Ocak 2018 Pazartesi 10:32
  • Yazık genç fidanlara da kıydılar22 Ocak 2018 Pazartesi 09:00
  • Kedileri bile zehirlediler22 Ocak 2018 Pazartesi 08:55
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!22 Ocak 2018 Pazartesi 08:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti