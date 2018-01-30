Kedileri yine zehirlediler!..

KKTC’nin bazı bölgelerinde insanlıktan nasibini almayan kişilerin hayvanları zehirleme işlemi devam ediyor.

Taner ULUTAŞ

Geçtiğimiz günlerde zehirlenen kedilerden sonra dünde, Etik Hastanesi civarında kediler zehirlenerek öldürüldü.

Toplumda büyük infiale yol açan hayvan zehirleme olaylarına devam eden bazı kişiler, çeşitli bölgelerde kedi ve köpekleri zehirlemeye devam ediyor. Etik hastanesi civarında zehirlenen kedileri gören vatandaşlar tepkilerini dile getirirken, polisin bunu yapanları bulmasını istiyor.

Sercan Yanal sosyal medyada yaptığı açıklamada, bu kadar mı toplum gerisiyiz? Allah belanızı versin diyerek tepkisini dile getirdi. Sercan Yanal açıklamasına devamla, 29.01.2018 (bugün) Sabahın ilk saatlerinde ikamet ettiğim etik hastanesi civarındaki evimin önündezehirlenmiş ölü kedilerimi gördüm.Kedilerimin birçoğu da şuan kayıp durumdadır. Be insafsız kişilik, birazcık yüreciğin varsa çık ben yaptım de.Hodri meydan. Paylaşın içler acısı durumumuzu herke sgörsün ifadesinde bulundu.