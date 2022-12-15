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Kedilerin 12 bin yıl önce Orta Doğu’da evcilleştirildiği ortaya çıktı

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Yapılan bir çalışma, kedilerin 12.000 yıl önce Dicle ve Fırat nehirlerinin yakınındaki Bereketli Hilal bölgesinde evcilleştirildiğini ortaya koydu.
Kedilerin 12 bin yıl önce Orta Doğu’da evcilleştirildiği ortaya çıktı

Dünyadaki en popüler evcil hayvanlardan biri olan kedigiller yalnızca 12.000 yıl önce toplumdaki ilk uygarlıkların avcılıktan çiftçiliğe geçiş yapması nedeniyle evcilleştirildi.

ABD’deki Missouri Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından ortaya konan bu bilgi, insanlar için önemli bir yaşam tarzı geçişinin, dünyanın ilk kedileri evcilleştirmesini ateşleyen katalizör olduğunu, ancak bağın, insanlar dünyayı dolaşmaya başladığında ve yeni kedi arkadaşlarını yanlarında getirdiklerinde kurulduğunu ortaya koyuyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, atların ve sığırların aksine, kediler tek bir olay ve konumla evcilleştirilen tek hayvan gibi görünüyor.

SÜMERLER UYGARLIĞI İLE BAŞLADI

Bereketli Hilal, Orta Doğu’da günümüz Irak, Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin ve Ürdün’ün yanı sıra Kuveyt’in kuzey bölgesi, Türkiye’nin güneydoğu kısmı ve İran’ın batı kısmını kapsayan hilal şeklinde bir bölgedir.

Eski Mezopotamya’da bilinen en eski uygarlık olan eski Sümerler, 10.000 yıl önce, bu bölgede yerleşik bir yaşam için yerleşti.

Yeni çalışma için araştırmacılar, kısırlaştırma tesislerinden, öncelikle Avrasya kökenli 1.000’den fazla rastgele kedinin yanı sıra dört Afrika yaban kedisi ve 10 evcil ve Avrupa yaban kedisi melezinden kedilerin yanak örneklerini topladılar.

Ekip daha sonra kedigillerde yaklaşık 200 farklı genetik belirteci karşılaştırdı. Bilim insanları, bu belirteçleri inceleyip karşılaştırarak, kedilerin evrimsel öyküsünün parçalarını bir araya getirebileceklerini kaydettiler.

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