Kedilerin soyağacı çıkarılıyor

Fotoğraflar: AA

Tüm dünyada milyonlarca kedi sokakta, bir o kadarı da insanlarla birlikte aile sıcaklığında yaşıyor. Sokaktaki kediler çeşitli tehlikelerle karşı karşıya.

Dünya Kedi Irkları Derneği Genel Sekreteri Erdal Emrehan Sakınmaz, Türkiye’de yaşayan tüm kedilerin soy kütüğünü, soy ağacı kaydını yapmak amacıyla merkezi sistemi oluşturmak için çalıştılarını, damızlık kedi değeri ve hayvan bakım programlarını kontrol etmek istediklerini söyledi.

Derneklerinin Almanya merkezli Dünya Kedi Federasyonu’na üye olduğunu belirten Sakınmaz, AA muhabirine konuştu.

Beş kuşağa kadar atalarını içeriyor

Dernekte 5 binden fazla kedinin kaydının olduğu özel yazılım sisteminin bulunduğunu, kedinin safkanlığını belgeleyen şecerelendirme çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Sakınmaz şunları söyledi:

“Şecerelendirmede kedinin ırkı, rengi, cinsiyeti, hangi ülkeden gelmiş ya da hangi evde doğmuş gibi bilgileri içeriyor. Ayrıca beş kuşağa kadar atalarını gösteriyoruz. Beş kuşaktan ötesi de sistemimizde kayıtlı, bu 10 kuşağa kadar da çıkabiliyor.

’25 bin 400 kediyi şecerelendirdik’

Bu kayıt sistemi Avrupa’da çok yıllar öncesinde başlamış. Biz de bu sistemin Türkiye’de temsilcisiyiz. Dernek olarak Türkiye’de 2012 yılından bu yana 25 bin 400 kediyi şecerelendirdik.”

Van kedisi.

Dünya Kedi Federasyonu’nun kayıt altına aldığı yaklaşık 80 ırk kedinin bulunduğunu dile getiren Emrehan, “Bunların arasında ‘Turkish Angora’ ve ‘Turkish Van’ olarak geçen Ankara ve Van kedilerimiz var, iki farklı ırk olarak. Ankara ve Van kedisi bütün kedilerin atası kabul ediliyor. Geçmişi çok uzun bir süre olduğu için kedilerin atası olarak kabul ediliyorlar” dedi.

Ankara ve Van yaramaz, İran sakin

“Tıpkı çocuk gibiler” dediği kedilerin her bir ırkının farklı özellikte olduğunun altını çizen Sakınmaz şöyle devam etti: “Karakterleri yetiştirilme tarzlarına, yetiştirildikleri yere, bulundukları eve göre şekilleniyor. Bazı kediler yaramaz, haylaz çocuklar gibi olabiliyor. Dünyanın en yaramaz ve haylazı Ankara ve Van kedileri. Çok enerjiktirler, oyun oynama çabası, insanın peşinde bir gölge gibi dolaşma çabasında bulunurlar. İnsan bazen boğulacak gibi olabilir onların yaramazlığından. En sakin olarak diyebileceğim ırk İran kedileri. Mizaçları daha sakindir, çok fazla etrafta dolaşmaz. İran kedileri, tüyleri çok uzun olduğu için görsel olarak müthiş bir ırk. İnsan baktığında bir daha bakmak istiyor. O güzelliklerini bir kenarda oturarak geçiriyorlar.”

İran kedisi

Çocuklular için British longhair, British shorthair uygun

Kedi sahiplenmek isteyenlerin kedilerin karakterlerine göre seçim yapması gerektiğini vurgulayan Sakınmaz, çocuklu ailelere sosyal ve insanlarla bir arada olmayı seven ‘British longhair, British shorthair’ cinsini yaşlılar için de İran kedilerini önerdi.

Sakınmaz, deyim ve şarkılara konu olan ‘kedilerin nankör’ olduğuna dair inanışın da doğru olmadığını söyleyerek, “Hiçbir hayvan nankör değildir” dedi.