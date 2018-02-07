Kediye çarpmamak için arabaya çarptı

Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan konfeksiyon mağazası Koton’un önünde dün saat 22.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kazanın sebebi ise anayoldan geçen bir kedi. MD 031 plakalı araç sürücüsü Ezgi Emiroğulları Pizza Pronto Çemberi’nden Dereboyu istikametine doğru giderken Koton’un yakınlarında kendi iddiasına göre önüne bir kedi atıldı. Emiroğulları kediye çarpmamak için direksiyonun kırdı, Koton’un önünde park halinde duran NK 348 plakalı araca ardından ise GH 273 plakalı araca çarptı. GH 273 plakalı araç çarpmanın etkisi ile Koton mağazasının kepengine girdi. Kaza sonucu şans eseri kimse yaralanmadı.

(MHA)