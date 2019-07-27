  • BIST 102.837
  • Altın 258,652
  • Dolar 5,6353
  • Euro 6,2683
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Kediyi kurtarmak için fuel-oil kuyusuna atladı

»
Ordu'nun Ünye ilçesinde fuel-oil dolu kuyuya düşen kediyi kurtarmak isteyen genç az daha canından oluyordu.
Kediyi kurtarmak için fuel-oil kuyusuna atladı

Ordu Ünye ilçenin Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde meydana geldi. Özgür Ege Şire isimli 19 yaşındaki genç, çamlık alan içerisinde gezerken yakınlarda bulunan kuyunun içerisine kedi düştüğünü gördü. Kedinin fuel-oil dolu kuyu içerisinde daha fazla çırpınmasına dayanamayan genç hemen kuyuya girdi.

Kediyi kurtarmasının ardından üzerindeki kıyafetlerle beraber kuyudan çıkmaya çalışan genci çevredekiler ve devriye görevi yapan gece bekçileri fark etti. 

Çevre sakinleri ve gece bekçileri üzeri fuel-oil kaplanmış genci hemen kuyudan çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Melih Gökçek kendi dönemine ait şikayet mesajını paylaşıp Mansur Yavaş’ı eleştirdi26 Temmuz 2019 Cuma 11:36
  • Uyuşturucudan ölen gencin cenazesinde pankart taşıyan kişi uyuşturucuyla yakalandı26 Temmuz 2019 Cuma 11:34
  • 'Erdoğan'ın Binali Yıldırım'a vereceği yeni görev belli oldu' iddiası26 Temmuz 2019 Cuma 10:23
  • Soylu'dan Suriyeli sığınmacılara: Kimseye eylem meylem yaptırmayız26 Temmuz 2019 Cuma 10:23
  • 'İslami İlimler' okuyana burs ve bilgisayar hediye26 Temmuz 2019 Cuma 10:21
  • CNNTürk'ten o görsel için açıklama ve özür: Editörün işine son verildi26 Temmuz 2019 Cuma 10:14
  • Çavuşoğlu:Azerbaycan’a vize kalkıyor!25 Temmuz 2019 Perşembe 13:58
  • Emekli albay, Belaruslu diplomatı ağır yaralayıp intihar etti25 Temmuz 2019 Perşembe 09:44
  • 10 ayda 35 trafik cezası geldi, "Kurallara uyalım" dedi24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:20
  • Avrupa Yatırım Bankası yıl sonuna kadar Türkiye'ye kredi vermeyi durdurdu24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti