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Kediyi silah olarak kullanan Rus hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

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Rusya'nın başkenti Moskova'da, komşuların şikayeti üzerine apartmana gelen polis memurunun yüzüne "kedi fırlattığı" öne sürülen bir kişi hakkında dava açıldı.
Kediyi silah olarak kullanan Rus hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Apartman kedisinin polis memurunun yüzünü tırmaladığı bildirildi.

"Görevli memura saldırı" iddiasıyla yargılanacak Gennadi Şerbakov'un suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezası alabilir.

'Kedi kendisi atladı'

Telegram kanalı Baza'nın haberine göre, olay 4 Ekim 2018'de yaşandı ama dava dün açıldı.

Ren TV'ye göre, olay sırasında, aşırı derecede alkol aldığı belirtilen 59 yaşındaki Şerbakov apartman girişinde merdivenlerde oturuyordu.

Şerbakov, etrafına rahatsızlık verdiği şikayeti üzerine apartmana gelen polis memurunun sorularına yanıt vermedi.

İddiaya göre, tartışma sırasında Şerbakov, yanından geçen apartman kedisini kapıp polis memurunun üstüne fırlattı. Kedi, memurun yüzüne tırmanarak pençe attı.

Olayın yaşandığı apartmanda oturmadığı belirtilen Şerbakov, ifadesinde kediyi fırlatmadığını, hayvanın polis memurunun üzerine kendisinin atladığını söyledi.

Şerbakov hakkında Ceza Yasası'nın kamu görevlilerine şiddet suçlarını düzenleyen 318'inci maddesi uyarınca dava açıldı.

Davanın açılmasının neden bir yıl aldığı ve kediye ne olduğu ise bilinmiyor.

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