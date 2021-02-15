  • BIST 1.562
  • Altın 407,256
  • Dolar 6,9538
  • Euro 8,4396
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün:5033 test 17 pozitif vaka

Kefaret dizisinde yönetmenin bile gözünden kaçan hata

»
Zülfü Livaneli‘nin Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlanan Fox Tv’de yayınlanan Kefaret dizisinde, ‘Bu kadar da olmaz’ dedirten bir hata izleyicinin dikkatinden kaçmadı.
Kefaret dizisinde yönetmenin bile gözünden kaçan hata

FOX TV ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Kefaret dizisi ilk bölümden itibaren ilgiyle takip ediliyor.

Kefaret dizisi ilk bölümlerinde kanalın ve izleyicilerin beklentilerini karşılayamasa da ilerleyen bölümlerde yaşanan olaylar sonrası ve heyecanın artması ile birlikte yükselişe geçti.

YÖNETMENİN BİLE GÖZÜNDEN KAÇAN HATA

İzleyicilerin karşısına çıkan Kefaret dizisinde büyük bir hata yaşandı. ‘Bu kadar da olmaz dedirten hata’ yönetmenin bile gözünden kaçtı. Yaşanan ilginç hata sosyal medyanın diline düştü.

Abisinin hapisten çıkmasıyla birlikte tırmanmaya başlayan olaylar sonucu Arzu vuruldu. Arzu’yu tedavi etmesi için Zeynep’in kocası Doktor Ahmet zorla dağ evine getirildi. Arzu’nun yarasına pansuman yapmak için hazırlıklara başlayan Ahmet yaranın üzerindeki bandajı açınca büyük hata ortaya çıktı.

275808_989x523.jpg

Sözde kurşunla vurulan Arzu’nun yarası ilk sahnede yok oluyor! Yönetmenin bile fark etmediği sahnede Arzu’nun yarası ikinci sahnede birden bire kendiliğinden geri geliyor.


275809_992x639.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HDP il ve ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 718 kişi gözaltına alındı15 Şubat 2021 Pazartesi 18:05
  • Erdoğan'dan ilk 13 şehit açıklaması: Kardeşlerimizi kurtaralım istedik (CANLI)15 Şubat 2021 Pazartesi 14:09
  • Gara’da hayatını kaybeden asker Semih Özbey’i akrabası: “6 yıl boyunca hiç bir şey yapmayanlar şimdi ‘şehidimiz var’ twiti paylaşıyor. İkiyüzlüsünüz”15 Şubat 2021 Pazartesi 13:08
  • TÜİK Başkanı Cahit Şirin bir senesi dolmadan görevden alındı; yerine vekaleten Ahmet Kürşad Dosdoğru atandı15 Şubat 2021 Pazartesi 12:33
  • Hulusi Akar’a zor sorular: PKK’nın elinde ‘zorla alıkonan’ vatandaşlarımız var mı?15 Şubat 2021 Pazartesi 12:31
  • Gara'da hayatını kaybedenlerden 10'unun kimliği belli oldu15 Şubat 2021 Pazartesi 12:29
  • CHP'li Murat Bakan'dan Garê tepkisi: Neden hiçbir şey yapmadınız bunun hesabını verin15 Şubat 2021 Pazartesi 00:22
  • HDP'den Gara açıklaması: İktidar topluma hesap vermeli; PKK elindeki kişileri serbest bıraksın14 Şubat 2021 Pazar 18:33
  • Avrasya Araştırma Şirketi yaptığı son anketi paylaştı14 Şubat 2021 Pazar 13:33
  • Millî Savunma Bakanı Akar: Gara’da 13 vatandaşımızın naaşına ulaşıldı14 Şubat 2021 Pazar 13:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti