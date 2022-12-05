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Kefir ve turşu gibi fermente gıdalar ruh sağlığına faydalı

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Yeni bir araştırmaya göre, fermente gıdalar stres seviyesini düşürerek ruh sağlığına fayda sağlayabilir.
Kefir ve turşu gibi fermente gıdalar ruh sağlığına faydalı

İrlanda’daki University College Cork’tan bilim insanları, kefir, lahana turşusu, kimchi, kombucha ve bazı yoğurtlar gibi fermente gıdaların stres seviyesini düşürdüğünü ve olumsuz duyguları azalttığını ortaya çıkardı.

Uzmanlara göre, bağırsaklarımız ve beynimiz sürekli iletişim halinde olduğundan, bağırsak sağlığımızı korumak için fermente gıdaların yanı sıra lif, meyve ve sebze açısından zengin, dengeli ve çeşitli bir diyet tüketmek ruh sağlığının iyileşmesine yardımcı olabilir.

STRES BAĞIRSAK SORUNLARINI TETİKLİYOR

Daily Mail’in haberine göre, “The Science of Nutrition” kitabının yazarı Rhiannon Lambert, stresli hissettiğimizde vücudun “savaş ya da kaç tepkisi” olarak bilinen bir süreçten geçtiğini söyledi.

Stresli hissedildiğinde sıklıkla sindirim ve bağırsak sağlığı sorunları yaşanabileceğini vurgulayan Lambert, diyete daha fazla fermente gıda eklendiğinde bu dengenin yeniden sağlanabileceğini söyledi.

Diyete kahvaltıda doğal yoğurt veya öğle yemeğinde lahana turşusu gibi basit eklemeler, sağlıklı ve dengeli bir bağırsak mikrobiyomunu korumanın ayrılmaz bir parçası olabilir, bu da sonuç olarak dengeli bir mizaç anlamına gelir.

Fonksiyonel beslenme uzmanı Pauline Cox da, “Lahana turşusu tüketirken süpermarket raflarındaki kavanozların aksine kendiniz yaparak daha sağlıklı beslenebilirsiniz” dedi.

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