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KEFİRİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR !

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Sindirim sistemi ve bağışıklık sistemi için birçok faydaya sahip olan probiyotikler, bağırsaklarda yaşayan faydalı bakterilerdir.
KEFİRİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR !

 Yapılan bilimsel çalışmalarda, bağırsaklarda bulunan faydalı bakterilerin kişiyi hastalıklardan koruduğu ve hastalıkların gelişmesini önlediği, sindirim sistemini düzenlediği gösteriliyor.   

Kefir içerdiği probiyotikler sayesinde bağırsak sağlığı için oldukça yarar sağlamaktadır. Süt ve süt ürünlerine alerjiniz veya intoleransınız yoksa her gün 1 su bardağı (200 ml) kefir tüketebilirsiniz.   

Kefir Nedir?  

Kefir, özel olan kefir mayası ile inek, koyun veya keçi sütünün fermente edilmesi ile elde edilen tuzsuz, ekşimsi ve tadı ayrana benzeyen bir içecektir. Sütün yararlarını içermekle beraber probiyotik içeriği yüksektir. İçeriğinde yüksek protein, kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor, demir, A, K, B12 vitaminleri bulunur.   

Probiyotik içeriği yüksek besinlerde ilk akla gelen ve etkisi büyük olan kefiri tüketmeyi düzenli hale getirmek sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasıdır.    

 

Kefirin Faydaları Nelerdir?  

  • Bağışıklık Sistemini Güçlendirir  

Bağırsaktaki zararlı bakterilerin sayısının yararlı bakterilerden fazla olması durumu olan disbiyozisin oluşumunu engelleyerek yararlı bakteri florasını zenginleştirip bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı korur.    

  • Sindirimi Düzenler  

Sindirim sisteminin sağlıklı ve düzenli şekilde devam edebilmesi için bağırsaktaki yararlı bakterilerin büyük önemi vardır. Probiyotik içeriği yüksek olan kefir tüketimi bağırsak florasını güçlendirip ishal, kabızlık, gaz ve şişkinlik gibi sorunların önlenmesinde yardımcıdır.    

  • Cildi Güzelleştirir, Yaraların İyileşmesini Destekler   

Kefirin içerisinde bulunan laktik asit, asetik asit, polisakkaritlerin yara iyileşmesini hızlandırıcı etkisi bulunmaktadır. Yüksek protein içeriği ve probiyotik zenginliği, hücreleri yenileyici etki göstererek saç ve tırnak dokularının yenilenmesini sağlar ve aynı zamanda sivilce, egzama vb. cilt rahatsızlıklarının iyileşmesine katkıda bulunur.   

  • Kas ve Kemik Sağlığını Korur  

İçeriğinde yüksek miktarda kalsiyum minerali bulunan kefir düzenli tüketildiği taktirde kemik gelişimi ve sağlığına olumlu etki eder. Orta ve orta üstü yaş grubundaki kadınlarda sık görülen osteoporoz (kemik erimesi) riskini azaltmak için düzenli olarak kefir tüketimi tavsiye edilmelidir.   

Kefirin Yan Etkisi Var Mıdır?  

Kefirin insan sağlığına olumlu etkileri kanıtlanmıştır. Ancak aşırı miktarlarda tüketim veya intolerans, alerji, hastalık varlığında kefir tüketimi bazı etkiler yaratabilmektedir. Bazı kişilerde kefir tüketimi sonrası şişkinlik, midede hassasiyet ve kabızlık yaşanabilmektedir. Böyle bir durum yaşandığında kefir tüketimi durdurulduğunda sorunun ortadan kalkıp kalkmadığı gözlemlenmelidir. Böbrek hastalarında yüksek fosfor içeriği sebebi ile kefirin tüketimi sakıncalı olabilir.   

 Kefir Tüketirken Dikkat Edilmesi Gerekenler  

Kefir günün herhangi bir saati tüketilebilir. Ancak demir eksikliği anemisi bulunan kişiler kalsiyum içeriği yüksek olan kefir ile demir içeriği yüksek besinleri bir arada tüketmemelidir. Kırmızı et, beyaz et, yumurta, balık ve kuru baklagillerin demir içeriği yüksektir. Bu besinler genellikle ana öğünlerde tercih edildiği için kefiri ara öğünlerde tüketmek fayda sağlayacaktır.   

 Muzlu Kefir Puding   

1 adet muz   

1 çay kaşığı kakao  

1 su bardağı sade kefir (200ml)  

3 yemek kaşığı chia   

Yapılışı: Muzu çatalla ezip, kakao ile karıştırdıktan sonra kefir ilave edilir ve chia tohumları eklenerek tamamen karıştırılır. Buzdolabında 3-5 saat bekletildikten sonra tüketebilirsiniz.

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