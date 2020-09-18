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Kehribarda, dünyanın en eski hayvan spermi bulundu: 100 milyon yıllık

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Bilim insanları, Myanmar’da, 100 milyon yıllık bir kehribarda hayvan spermi buldu; kayıtlara en eski hayvan spermi olarak geçti.
Kehribarda, dünyanın en eski hayvan spermi bulundu: 100 milyon yıllık

Spermle ilgili incelemelerinin sonuçlarını, ‘Proceedings of the Royal Society B’ adlı yayın organı için kaleme aldıkları bir makalede anlatan bilim insanları, boyutları 0.2 ila 30 mm arasında değişen ostrakodun (sucul habitatlarda yaşayan bir kabuklu) spermini bulduklarını duyurdu.

Genelde, ostrakodların sperminin, hayvanın kendisinden 10 kat büyük olduğuna dikkat çeken araştırma ekibi, “Bulduğumuz sperm de büyük diye nitelendirilebilir” dedi.

Araştırma ekibinde yer alan, Almanya’nın Münih kentindeki Ludwig-Maximilians Üniversitesi’nden Renate Matzke-Karasz, ostrakodlardan günümüze ulaşan en eski spermin 17 milyon yıllık olduğunun altını çizerek “Bilinen en eski hayvan spermi ise bir solucana aitti; 50 milyon yıllık” ifadelerini kullandı.3 boyutlu teknolojiyle incelenen 39 ostrakod örneğinde yumurta dahil bu hayvanların üreme organlarının da mercek altına alındığını vurgulayan bilim insanları şu değerlendirmeyi yaptı: “Bulduğumuz spermin boyutu o dönemdeki başarıl sonuçlara ulaşan üreme stratejisinin ispatı.”

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