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KEİ Ofisi, 35 Milyonu Aşkın Tl Finans Desteği Sağladı

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KEİ Ofisi, Yenierenköy Belediyesi’ne 2011-2020 Yılları Arasında 35 Milyonu Aşkın Tl Finans Desteği Sağladı
KEİ Ofisi, 35 Milyonu Aşkın Tl Finans Desteği Sağladı

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi, Yenierenköy Belediyesi’ne 2011-2020 yılları arasında 35 milyon 134 bin 264 TL finans desteği sağladığını açıkladı.

KEİ ofisinden yapılan açıklamaya göre, belediye hizmet binalarından kültürel mekânların ihtiyaçlarını karşılayan projelere, çocuk parkları ve kütüphanelerden asfalt, kaldırım ve yol yapım iyileştirmelerine uzanan projeler sayesinde, refah seviyesinin artırılması sağlanıyor.

KEİ Ofisi’nin, 2011-2020 yıllarında finans desteği verdiği projeler şöyle:

“Asfalt Yapımı Projesi, Belediye Binasının Yenilenmesi Projesi, Ekskavator Alımı, Çok Amaçlı Pazar Yeri Yapımı Projesi, Kültür Sarayının Restorasyon Projesi, Vidanjör Alımı Projesi, Sipahi Muhtarlık Binasına Klima, Kapı ve Kütüphane Oluşturulması, Okul Yoluna İstinad Duvarı ve Kaldırım Yapımı, Boltaşlı Köyü Mezarlık Duvarı Çevre Tellenmesi, Adaçay Hayvan Barınağı Yolunun Havarası ve Büz Döşemesi, Sipahi, Kuruova, Avtepe, Taşlıca Toprak Yollarının Asfaltlanması, Yenierenköy İstinad Duvarı Yapımı Projesi, Ziyamet Ova Yollarının Tamiri Projesi, Kepçe (Diggerloader) Alımı, Cenaze Arabası, Asfalt Yapımı ve Ova Yollarının İyileştirilmesi Projesi, Çocuk Park Alanlarının Yenilenmesi Projesi, Kültürel ve Sosyal Projelere Katkı Projesi, Derince Çok Amaçlı Kültür Evi ve Spor Kompleksi Yapım Projesi, Çekirge ve Vinçli Kamyonet Alımı, Süt Toplama Merkezi Tamamlama Projesi, Türkiye’den Gelen Su Dağıtım Acil Tamirat Projesi, Yenierenköy Belediye Binasına Mefruşat Alımı, Derince Çok Amaçlı Kültür Evi Yapım Projesi Çevre Düzenlemesi”

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