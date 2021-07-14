KEİ Ofisi, Gazimağusa’da çeşitli projelere kaynak aktarıldığını  açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, Gazimağusa’da 2011-2020 yılları arasında, çeşitli projelere 68 milyon 896 bin 721 TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, Gazimağusa’da 2011-2020 yılları arasında, çeşitli projelere 68 milyon 896 bin 721 TL kaynak aktarıldığını açıkladı.



KEİ Ofisi’nin, Gazimağusa’nın alt yapı, kanalizasyon, yol-kaldırım, çevre düzenlemesi, pazar yeri yenileme, kültür ve sosyal projeler ile tarihi mekanların restorasyonu projelerine finans desteği sağladığı belirtilen açıklamaya göre, 2011-2020 yılları arasında, şehrin gelişimine katkı ve bölge halkının yaşamına kolaylık sağlayan başta alt yapı projelerinin tamamlanması olmak üzere, çeşitli projelere güncel rakamlarla 68.896.721,26 TL kaynak aktarımı yapıldı.

KEİ Ofisi’nin finans desteği ile tamamlanan projeler şunlar:

“Kanalizasyon ve Atık Su Evsel Bağlantı Projesi I. Etap

Surlariçi Tarihi Osmanlı Çeşmeleri Restorasyon Projesi

Maraş Bölgesi Su Dağıtım Şebekesi Yenileme Projesi

Kanalizasyon ve Atık Su Evsel Bağlantı Projesi III. Etap

Nehir Cad. (Yeni Hastane Yolu)-DAÜ Arası Açık Kanal Projesi

Tuzla Bölgesi Yol Altyapı Yapım Projesi

Kanalizasyon ve Atıksu Evsel Bağlantı Projesi IV. Etap

Asfalt Yenileme Projesi

Mustafa Kemal Bulvarı - DAÜ Giriş Güzergahı Kaldırım Düzenleme Projesi

Kültürel ve Sosyal Projelere Katkı Projesi

-Hendek Düzenleme Projesi

-Perşembe Pazarı Pazaryeri Yenileme Projesi

-İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi (I.Etap DAÜ-Sulu Çember)

-Maraş Bölgesi Yol ve Kaldırım Projeleri

Aşıklar Yolu Çevre Düzenleme Projesi

Topçu Bulvarı Düzenleme Projesi

Okul Öncesi Eğitim Merkezi Yapım Projesi

İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi”.