  • BIST 1.365,670
  • Altın 503,69
  • Dolar 8,6150
  • Euro 10,1400
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

KEİ Ofisi, Gazimağusa’da çeşitli projelere kaynak aktarıldığını  açıkladı

» »
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, Gazimağusa’da 2011-2020 yılları arasında, çeşitli projelere 68 milyon 896 bin 721 TL kaynak aktarıldığını  açıkladı.
KEİ Ofisi, Gazimağusa’da çeşitli projelere kaynak aktarıldığını  açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, Gazimağusa’da 2011-2020 yılları arasında, çeşitli projelere 68 milyon 896 bin 721 TL kaynak aktarıldığını  açıkladı.


KEİ Ofisi’nin, Gazimağusa’nın alt yapı, kanalizasyon, yol-kaldırım, çevre düzenlemesi, pazar yeri yenileme, kültür ve sosyal projeler ile tarihi mekanların restorasyonu projelerine finans desteği sağladığı belirtilen açıklamaya göre, 2011-2020 yılları arasında, şehrin gelişimine katkı ve bölge halkının yaşamına kolaylık sağlayan başta alt yapı projelerinin tamamlanması olmak üzere, çeşitli projelere güncel rakamlarla 68.896.721,26 TL kaynak aktarımı yapıldı.
KEİ Ofisi’nin finans desteği ile tamamlanan projeler şunlar:
“Kanalizasyon ve Atık Su Evsel Bağlantı Projesi I. Etap
Surlariçi Tarihi Osmanlı Çeşmeleri Restorasyon Projesi
Maraş Bölgesi Su Dağıtım Şebekesi Yenileme Projesi

Kanalizasyon ve Atık Su Evsel Bağlantı Projesi III. Etap
Nehir Cad. (Yeni Hastane Yolu)-DAÜ Arası Açık Kanal Projesi 
Tuzla Bölgesi Yol Altyapı Yapım Projesi 

Kanalizasyon ve  Atıksu Evsel Bağlantı Projesi IV. Etap
Asfalt Yenileme Projesi

Mustafa Kemal Bulvarı - DAÜ Giriş Güzergahı Kaldırım Düzenleme Projesi

Kültürel ve Sosyal Projelere Katkı Projesi
-Hendek Düzenleme Projesi
-Perşembe Pazarı Pazaryeri Yenileme Projesi

-İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi (I.Etap DAÜ-Sulu Çember) 
-Maraş Bölgesi Yol ve Kaldırım Projeleri

Aşıklar Yolu Çevre Düzenleme Projesi
Topçu Bulvarı Düzenleme Projesi
Okul Öncesi Eğitim Merkezi Yapım Projesi

İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi”.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • GMB'de çalışanlar grev ve yürüyüş yaptı! Maaşlar ödenemedi! (Video)07 Temmuz 2021 Çarşamba 11:08
  • Kiracılardan Topladığı Parayı Çaldı06 Temmuz 2021 Salı 15:40
  • GMB'de çalışanlar greve gidiyor06 Temmuz 2021 Salı 14:19
  • Erhürman: BM ile müzakere etmeden Maraş'ta kapsamlı açılıma gitmek yeni sorunlar yaratır02 Temmuz 2021 Cuma 23:37
  • Mağusa Kanalizasyon Şebekesi İyileştiriliyor02 Temmuz 2021 Cuma 17:15
  • Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi’nde Temizlik02 Temmuz 2021 Cuma 16:46
  • İngiliz Ordusunda Görev Yapan Richard Chamberlain Eski Kıbrıs Fotoğraflarından Oluşan İki Kitabını Belediye Başkanı İsmail Arter’e Takdim Etti02 Temmuz 2021 Cuma 10:21
  • Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi temizleniyor01 Temmuz 2021 Perşembe 12:29
  • Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Gazimağusa’da törenle kutlandı01 Temmuz 2021 Perşembe 10:40
  • Hasipoğlu Maraş açılmaya devam edecek29 Haziran 2021 Salı 13:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti