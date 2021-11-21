KEİ Ofisi: “KKTC’de Nirengi Ağı Oluşturulması Projesi Tamamlandı”

PROJE İLE TAPU VE KADASTRODA “EKONOMİK, VERİMLİ VE HIZLI HİZMET” SUNULMASI SAĞLANACAK

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi desteğiyle, TC Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı’nın iş birliğinde yürütülen, “KKTC’de Nirengi Ağı Oluşturulması” projesinin tamamlandığı bildirildi.

Projenin tamamlanması ile tapu ve kadastroda “ekonomik, verimli ve hızlı hizmet” sunulmasının sağlanacağı kaydedildi.

KEİ Ofisinden yapılan açıklamaya göre, “KKTC'de Nirengi Ağı Oluşturulması Projesi” kapsamında, KKTC nirengi ağının oluşturulması, kadastral haritaların yenilenmesi ve metrik sisteme çekilmesi, tapu otomasyonu ve tapu kütüklerinin yenilenmesi ve 1/2000 ölçekli ortofoto haritalarının üretilmesi faaliyetleri ile proje tamamlandı.

“PROJE KAPSAMINDA 2011-2020 YILLARINDA, GÜNCEL RAKAMLARLA 80 MİLYON TL KAYNAK AKTARIMI YAPILDI”

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, KEİ Ofisi koordinasyonu ve finansman desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı iş birliği içerisinde gerçekleşen faaliyetlere, 2011-2020 tarihleri arasında 80.226.085,44 TL kaynak aktarıldığı kaydedildi.

“PROJE İLE EKONOMİK, VERİMLİ VE HIZLI HİZMET SUNULMASI SAĞLANACAK”

“KKTC'de Nirengi Ağı Oluşturulması” projesi ile “ekonomik, verimli ve hızlı hizmet” sunulmasının sağlanacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“KKTC’de Nirengi Ağı Oluşturulması Projesi sayesinde;

- Kadastro paftaları ve mülkiyet kayıtları metrik sistemde, güncel, sayısal, hukuken geçerli halde toprakla ilişkili yatırımlara altlık teşkil edebilecek bir duruma gelmiştir.

- Kentleşme, imar, kamulaştırma, toplulaştırma, kentsel dönüşüm gibi faaliyetler çok daha ekonomik, verimli ve kısa zamanda sonuçlanacaktır.

- Tüm tapu kayıt bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılmış ve üç ayrı kütükte yürütülen tapu sicil çalışmaları tek tapu kütüğüne dönüştürülmüş, yapılan işlemlere hız kazandırılmıştır.

- Tüm kadastral ve tapu bilgileri sayısal hale gelmiş, buna göre istenilen amaca yönelik program yazılımları daha kolay yapılabilecek ve kullanıcıya çevrim içi (online) olarak bilgilere erişebilme imkânı sağlanacaktır.”